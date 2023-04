Raadsvragen over verkeersveiligheid bij scholen na ludieke actie van basisschool de Bavinck

'De verkeerssituatie bij scholen in Hilversum loopt de spuigaten uit.' Veel basisscholen hebben recent op hun eigen manier geklaagd over de veiligheid voor de deur, de Bavinck aan de Bosdrift stond donderdag uit protest met een slagboom op de oversteekplaats. In hun ogen doet de gemeente nog te weinig. De PvdA stelt nu raadsvragen.

De partij is vooral teleurgesteld in de reactie van de gemeente op de wanhoopsdaad van de basisschool. De gemeente liet namelijk weten dat de huidige situatie de meest veilige situatie is 'gezien de functie van de Bosdrift als radiaal voor autoverkeer naar het centrum.' zo liet de woordvoerder al eerder aan NH Nieuws weten.

De sociaaldemocraten willen onder anderen graag weten of het college überhaupt bereid is na te denken over aanvullende verkeersmaatregelen. Daarbij suggereert de partij zelf een zebrapad, een interactieve oversteekplaats, een flitspaal of een verlaging van de maximumsnelheid van 50 naar 30 kilometer per uur.

Daaraan toevoegend wil de partij ook weten of deze aanvullende maatregelen bij de Bavinck ook kunnen werken als proef voor andere vergelijkbare onveilige plekken, zoals scholen en oversteekplaatsen.

Andere scholen

Naast de Bavinck hebben namelijk ook andere Hilversumse basisscholen aan de bel getrokken over de verkeersverkeersveiligheid bij hun in de buurt. De Elckerlyc hield vorig jaar ook al een ludieke actie voor meer maatregelen bij de kruising van de Staringlaan en de Gijsbrecht waar veel leerlingen oversteken. De Wilgetoren maakte zich zorgen om de veiligheid bij de in- en uitgang van de nieuwe Alexiatunnel, die vlak voor hun deur ligt.

De PvdA zelf noemt ook nog de verkeerssituaties op de Minckelerstraat en de Kleine Drift en de Larenseweg en de Zuiderweg als plekken waar 'hachelijke situaties' ontstaan.