🔴 Liveblog: volg De Klassieker op NH Radio, Feyenoord - Ajax 0-1

In de halve finale van de KNVB-beker gaat Ajax vanavond op bezoek in De Kuip. Om 20.00 uur wacht Feyenoord en de inzet is een plek in de finale. Via dit liveblog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom de Klassieker! Vanaf 19.00 uur hebben we een extra radio-uitzending van NH Sport met daarin alles over Feyenoord - Ajax.