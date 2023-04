Compensatie voor sportclubs en andere instellingen voor de hoge energieprijzen

Haarlemse sportverenigingen, culturele instellingen en welzijnsorganisaties kunnen bij de gemeente aankloppen als ze in het nauw komen door de gestegen energieprijzen. In totaal is er 2,5 miljoen euro beschikbaar. Ook Bloemendaal trekt geld uit.

Adobe Stock

De aanvragers moeten kunnen bewijzen dat hun energiekosten dit jaar hoger zijn dan in 2021 èn moeten nu al subsidie krijgen van de gemeente. Met de subsidie kunnen ze 85 procent van de gestegen energiekosten vergoed krijgen. Het Rijk heeft daar geld voor uitgetrokken, de gemeente Haarlem heeft 2,5 miljoen gekregen. Een klein deel daarvan wordt gebruikt om kunstenaars te helpen, die een atelierruimte van de gemeente huren. Kunstijs De IJsbaan Haarlem is een grote energieslurper, maar maakt geen gebruik van de regeling. Woordvoerder Michiel Kersten: "Dat is vrij eenvoudig. Wij hebben een langlopend energiecontract, dat ook het volgende ijsseizoen nog doorloopt. Voorlopig geen probleem dus." De ijsbaan haalt de energie ook uit groene bronnen. Vorig jaar zijn 1700 zonnepanelen geïnstalleerd op het dak. Kersten: "Natuurlijk gebruiken we de meeste energie in de maanden dat de zon minder schijnt, maar desondanks scheelt het een hoop." Hockey Voor hockeyclub Haarlem staan de zaken er heel anders voor. Volgens penningmeester Arthur Verdaasdonk is de club in Haarlem-Noord dit jaar naar verwachting drie keer zoveel kwijt aan de energiekosten. "Voor ons als vereniging - die volledig draait op de inzet van vrijwilligers - is het een enorme uitdaging om de eindjes aan elkaar te knopen. HC Haarlem wil graag dat onze mooie sport voor iedereen toegankelijk blijft en zonder extra hulp komt die toegankelijkheid onder druk te staan. Wij zouden de contributie voor de leden moeten verhogen om de eindjes aan elkaar te knopen. Wij zijn dan ook zeer verheugd dat de gemeente de helpende hand biedt en deze regeling faciliteert. Wij zullen zeker van deze regeling gebruik maken."

"We moeten voorkomen dat sportverenigingen ten onder gaan" Nico Heijink, wethouder Bloemendaal