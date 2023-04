'Saaie' entree van Zandvoort komende zomer opgefrist met groot Gronings kunstwerk

Het is al jarenlang een beetje een saai stukje wandel- en fietspad; het Dennispad in Zandvoort. Het is het stukje pad dat aan het einde van de Boulevard Paulus Loot de overgang vormt tussen Zandvoort en de Amsterdamse Waterleidingduinen. Komende zomer wordt het Dennispad echter verfraaid met een groot kunstwerk van de hand van de Groningse kunstenaar Marc van Vliet.

Duizenden wandelaars en fietsers worden over een aantal maanden bij deze entree van Zandvoort en de Waterleidingduinen verwelkomd door het ruim honderd houten palen tellende kunstwerk 'ZOET ZOUT'. Dennispad Het is een bekend stukje pad voor fietsers en wandelaars, het Dennispad. Na flinke wind tegen tijdens een tocht door de Waterleidingduinen zien ze de watertoren van Zandvoort langzaam aan de horizon verschijnen. 'We zijn er bijna', denken ze. 'Nog een laatste klimmetje'. Alleen nog het Dennispad over en ze zijn in Zandvoort. Tekst loopt door na de foto.

Het Dennispad - Peter Tromp

Op dit moment is het Dennispad alleen nog niet echt een warm welkom. Er staat een elektriciteitskast en een lange, kale betonnen muur. Vroeger zat er ook nog een wildrooster in het pad, zodat herten de duinen niet uit konden. Niet echt lekker voor je wielen en enkels, zo'n rooster. Oppassen geblazen dus, zeker als het regent. Zelfs honden durfden niet over het rooster te lopen, maar daarover verderop meer. Het rooster is inmiddels weg en heeft plaatsgemaakt voor een kleine 'kasseienstrook'. Tekst loopt door na de foto.

Het Dennispad, de overgang tussen Zandvoort en de Amsterdamse Waterleidingduinen - Arie Koper

Ook de Groningse kunstenaar Marc van Vliet was tijdens zijn eerste inspectieronde niet echt onder de indruk van het Dennispad. "Het zag er wat gedateerd uit, een beetje rauw. En dat terwijl de boulevard daar onlangs prachtig is opgeknapt." 'Contrast kan bijna niet scherper' De gemeente Zandvoort wil deze wat kille entree naar het dorp opsieren met een kunstwerk. De 61-jarige Van Vliet deed mee aan de 'open call' voor kunstenaars en zijn werk werd uit vier ingezonden kunstwerken als winnaar verkozen. "Het pad vormt de begrenzing tussen de natuur en de bewoning. Het contrast kan bijna niet scherper. Een plek waar 's zomers door de drukte ook enorm veel hectiek is", aldus Van Vliet. Zandvoort is geen onbekend terrein voor de kunstenaar. Hij kwam daar als kind vaak met zijn ouders op het strand, toen het gezin nog in Brabant woonde. "Toen ik weer even in Zandvoort was tijdens mijn locatiebezoek, kwamen de oude gevoelens van die dagen ook weer helemaal terug. Heel mooi." Tekst loopt door na de foto.

Marc van Vliet en het Dennispad - Marc van Vliet

De scherpe overgang van natuur naar dorp, daar wilde Van Vliet graag mee aan de slag. "Je gaat daar in feite van zoet naar zout en andersom. Van het waterwingebied in de duinen, waar zoet water wordt gewonnen, naar het zoute water van Zandvoort. Van het groen naar de wat ruwere bewoning."

Waarom heet het Dennispad eigenlijk het Dennispad? Dennispad schrijf je als 'Dennis Pad'. Tenminste, zo staat het op het bordje langs het pad geschreven. Ook staat er 'Met dank aan AWL' op. Dat roept natuurlijk vragen op. Want wie is of was Dennis? Een Zandvoorter of iemand van buiten het dorp? Zoektocht naar Dennis Een woordvoerder van de gemeente Zandvoort weet niet wie de desbetreffende Dennis is. Het Genootschap Oud-Zandvoort weet het ook niet. Via Waternet, de beheerder van de Amsterdamse Waterleidingduinen, krijgen we het juiste antwoord. Wat blijkt: Dennis is een hondje. Van de eigenaar van een Zandvoorts hotel, meneer Faber. Die liet Dennis altijd uit in en rond de duinen. "Dennis was klein en kon ik makkelijk optillen, maar andere grotere honden braken zelfs hun pootjes in dat wildrooster aan het begin van het pad", aldus Faber. Daarom vroeg de hoteleigenaar of Waternet niet een extra deur kon maken naast het wildrooster, plus een smal wandelpaadje, zodat wandelaars én honden veilig om het rooster heen konden lopen. En die deur en het paadje kwamen er dus. Vandaar dus het bordje 'Dennispad'. Een zelfgemaakt bedankje namens hoteleigenaar Faber aan 'AWL', de Amsterdamse Waterleidingduinen. Helaas is hondje Dennis niet meer onder de Zandvoorters.

'ZOET ZOUT' Doel was om een kunstwerk te ontwerpen wat tegen de kale betonnen muur geplaatst zou kunnen worden. Van Vliet, die veel met hout werkt, ontwierp vervolgens het werk 'ZOET ZOUT', bestaande uit ruim honderd houten palen. "Het zijn vierkante palen van larikshout, die allemaal met de punt naar de muur wijzen." Met een freesmachine gaat hij de palen de komende maand bewerken. "Er komen twee afbeeldingen op te staan. "Vanuit Zandvoort komend zie je dan een afbeelding van het duinlandschap met het woord 'ZOET'." Tekst loopt door na de afbeelding.

Vanuit Zandvoort zie je de duinen op de palen afgebeeld met het woord 'ZOET' - Marc van Vliet

"Vanuit de duinen komend zie je ook een afbeelding, namelijk van de skyline van Zandvoort. Met aan het einde het woord 'ZOUT'", vervolgt Van Vliet. "Hóe je de afbeelding ziet, is afhankelijk van bijvoorbeeld de stand van de zon. Het zal altijd weer een beetje anders zijn." Ook het elektriciteitshuisje zal worden omgeven door houten palen, allemaal verschillend van hoogte. Daarop komt 'Zandvoort' te staan. Het liefst had Van Vliet daar een plateau op de palen vastgemaakt, zodat het een uitzichtpunt had kunnen worden. Maar daar ging de jury helaas niet akkoord mee. Natuurlijke uitstraling "Ik vind het belangrijk dat het geen 'billboard' wordt, een schreeuwende reclame-uiting. Het moet gewoon af en toe waarneembaar zijn. En het moet ook niet te statisch worden, de natuur mag zijn gang gaan met het werk. Daar krijgt het straks een natuurlijke uitstraling van", aldus de kunstenaar. Tekst loopt door na de afbeelding.

Vanuit de duinen zie je straks de skyline van Zandvoort op de palen afgebeeld met het woord 'ZOUT' - Marc van Vliet

De vergunningen om het kunstwerk te plaatsen, zijn inmiddels rond. Van Vliet werkt de komende maand een aantal dagen met enkele compagnons aan 'ZOET ZOUT' in zijn atelier in het Groningse Overschild. In juni zal het kunstwerk langs het Dennispad worden geplaatst. "Dat duurt ook wel een aantal dagen. Maar we zorgen ervoor dat wandelaars en fietsers er langs kunnen blijven gaan." 'De Streken' bij Terschelling De Groningse kunstenaar werkte vroeger jarenlang voor theatergezelschap Tuig en creëerde al vele landschappelijke werken. Eén van zijn bekendste installaties is 'De Streken', die de komende jaren tijdens de zomermaanden op het wad ten oosten van Terschelling wordt opgebouwd en na enkele maanden ook weer wordt afgebroken. Van Vliet bouwt die installatie samen met enkele anderen. De getijden bepalen daar welke vorm het houten kunstwerk aanneemt.