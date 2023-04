Ouders van kinderen zijn nog geschrokken na bedreigingen op school

Ouders van kinderen op basisschool Paus Joannes in Zaandam zijn geschrokken na de bedreigingen van maandagavond. Middelbare school Pascal Zuid ontving zondagavond een dreigbericht. Daarin werd er in zeer expliciete taal een aanval aangekondigd op leerlingen en docenten. Meerdere scholen besloten hierdoor gisteren hun deuren te sluiten. Vandaag zijn ze weer open. "Na de berichten dat er iemand opgepakt is, voel ik mij wel weer gerust om ze naar school te brengen", vertelt een moeder op het schoolplein.

Een moeder op het schoolplein in Zaandam - Thyra Groot

Het schoolbestuur van Pascal Zuid besloot dat de leerlingen thuis moesten blijven. Leerlingen kregen waar mogelijk online les. Ook praktijkschool De Faam en basisschool Paus Joannes hielden uit voorzorg hun deuren gesloten. Een vader op het schoolplein bij Paus Joannes is blij dat zijn kind weer naar school kan. "Ze hebben er vandaag weer hartstikke zin in." Toch maakt hij zich wel nog zorgen. "Toen er gisteren een tweede brief kwam en die baarde mij meer zorgen. Hopelijk is het allemaal onder controle bij de politie en lopen onze kinderen geen gevaar." De kinderen kregen het volgens de bezorgde vader niet mee. "Ze begrijpt het niet zo goed." De tekst gaat door na de foto.

Thyra Groot

Politie Op dit moment rijdt er veel politie rond bij de scholen. Ze stappen ook uit om te praten met de ouders op het schoolplein. Dat er zoveel politie rondrijd, lijkt geen indruk te maken op de kinderen volgens een moeder die met haar kind op het schoolplein staat. "Na de berichten dat er iemand opgepakt is, voel ik mij wel weer gerust om ze naar school te brengen. Mijn kinderen vragen wel veel ernaar. Ik heb niet letterlijk vertelt in details wat er gebeurd is." Inmiddels is er een verdachte aangehouden. De politie meldt dat het onderzoek nog wel verder gaat. Bestuurslid Gernanda Schutte van scholenkoepel Agora is vandaag blij dat de school weer open is. "Het is ook voor de kinderen en ouders fijn. Iedereen gaat met gemengde gevoelens aan het werk want ze zijn geschrokken en hebben er wel weer vertrouwen in." De tekst gaat door na de foto.

Bestuurslid Gernanda Schuttie - Thyra Groot

Toen ze het bericht las dat de dader opgepakt was, gaf dat haar een goed gevoel. "Het helpt gewoon om ouders en kinderen weer het vertrouwen te geven dat ze weer veilig naar school kunnen gaan." Toch zijn nog niet alle kinderen naar school. "Op dit moment weten we nog niet hoeveel kinderen er thuis zijn, maar gelukkig zijn er wel weer kinderen naar school." Het is volgens Schutte nu tijd om weer door te gaan. "Er komt een paasviering aan waar de kinderen heel veel zin in hebben en daar gaan we ons weer op focussen." Het schoolbestuur van Pascal Zuid staat vandaag niet open voor een reactie.