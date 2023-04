Opnieuw verkeersinfarct rond Oosterdok: "Sta al anderhalf uur in de parkeergarage"

Door werkzaamheden bij het Oosterdok staat het verkeer in een deel van het centrum opnieuw muurvast. Tijdens de avondspits van vandaag stonden automobilisten daardoor urenlang in de file.

De werkzaamheden leveren automobilisten al vanaf dag één vertraging op. De files staan met name tussen de Westerdoksdijk en de Piet Heinkade. Ook op het Oosterdokseiland stond het al sinds het einde van de middag vast. De drukte hield daar tot ongeveer 20.00 uur aan.

De komende maanden wordt er aan de fietsroute tussen het IJ en de Geldersekade gewerkt. Op dat stukje weg moet meer ruimte komen voor fietsers. Die extra ruimte wordt gecreëerd door op de rijbaan van de Odebrug en Oostertoegang eenrichtingsverkeer in te voeren.

In de parkeergarage Oosterdoksstraat moesten automobilisten die naar buiten wilden, daardoor soms langer dan een uur wachten. Een man die net de parkeergarage uitrijdt, vertelt dat hij waarschijnlijk zijn vlucht gaat missen: "Ik weet niet wat hier aan de hand is. Ik zou nu al op het vliegveld moeten zijn."

Toeteren

Er zijn mensen die langer in de parkeergarage vastzitten. Achter de man vormt zich een groeiende rij auto's, waarvan een groot deel al langer dan een uur wacht om de garage uit te kunnen. Een enkeling drukt gefrustreerd de claxon in. Een vrouw die naar Rotterdam moet en al anderhalf uur in de garage wacht, realiseert zich dat dat laatste weinig zin heeft: "Ik kan mijn stuur wel op gaan eten, maar dat helpt niet."

De werkzaamheden duren volgens de gemeente nog tenminste tot en met september 2024.