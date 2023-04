Na Shawn Mendes en Justin Bieber zegt nu ook Stromae concert in Ziggo Dome af: "Enorme domper"

Hij zou volgende week drie shows in de Ziggo Dome geven, maar vandaag meldde Stormae dat die niet meer doorgaan. De wereldberoemde artiest liet via social media weten dat dat te maken heeft met zijn 'huidige gezondheid'. "Een enorme domper", zegt Ziggo Dome-directeur Danny Damman, die voor de derde keer in een jaar tijd een reeks grote concerten weg ziet vallen.

De Belgische zanger zou volgende week op 13, 14 en 15 april optreden in Amsterdam. Die shows gaan dus niet door, net zoals alle andere optredens die in april en mei gepland stonden. Op 22 en 23 november staan er ook optredens van Stromae in de concertagenda, maar die zijn niet afgezegd. Fans die volgende week al zouden gaan, krijgen hun geld terug.

Een grote teleurstelling, geeft Ziggo Dome-directeur Danny Damman toe: "Maar ik heb alle begrip voor zijn beslissing. In de eerste plaats is dit natuurlijk een domper voor hem en ook voor de fans is het zuur. Wij komen als derde. Al ben ik persoonlijk ook fan van hem. Je verheugt je hierop."

Gezondheid

Stromae stopte in 2015 al eens voor een langere periode met muziek maken, onder meer omdat hij kampte met burnout-klachten. Hij is niet de eerste die om gezondheidsredenen meerdere shows in de Ziggo Dome afzegt. Eerder werden twee shows van de Canadese zanger Shawn Mendes (17 en 18 juli) om die reden gecanceld; landgenoot Justin Bieber liet in februari weten dat zijn tournee niet meer doorging. Bieber gaf daarvoor geen officiële verklaring, maar ook van hem is bekend dat hij vorig jaar worstelde met zijn gezondheid.

Het is iets dat Damman in zijn 15 jaar bij de concerthal nog niet eerder meemaakte. "Het zijn toch drie grote namen waar we mee te maken hebben, dat doet wel een beetje pijn."

Volgens Damman is het ook zakelijk een bittere pil: "Vooral bij deze concerten van Stromae. Die zijn op zeer korte termijn, dus het is niet zo dat ik nu even Mick Jagger kan bellen om in te vallen. Je zit toch met drie stijf uitverkochte shows niet door kunnen gaan."