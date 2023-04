Vrouw met geweld beroofd van boodschappen op straat in Amstelveen

Een vrouw is gisterenmiddag in Amstelveen op gewelddadige wijze beroofd van de boodschappen die ze net had ingekocht bij een nabijgelegen supermarkt. Ze maakt het voor zover bekend goed.

Vrouw beroofd van boodschappen in Amstelveen - Google Streetview

De vrouw heeft net boodschappen gedaan bij de PLUS aan de Van der Hooplaan als ze rond 16.15 uur met een boodschappentas in haar hand naar huis loopt. In de buurt van parkachtige groenstrook tussen de Lindenlaan en de Doctor Plesmansingel wordt ze vanuit het niets in haar rug geduwd, waarna haar belager er met haar boodschappentas vandoor gaat. Lees door onder kaart