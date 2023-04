Heemsteedse imker trots op tienjarig jubileum: "Zaaien doet zoemen!"

Op 22 april is het zover: de tiende editie van de Nationale Zaaidag. En daar is imker Pim Lemmers uit Heemstede machtig trots op. De 'minister van bijenzaken' is namelijk de bedenker van die dag.

Het gaat slecht met de bijenstand. Ruim een derde van de honingbijen blijkt de winter niet overleefd te hebben. En dat kan een flink probleem zijn voor fruittelers, want zonder bijen worden de fruitbomen niet bestoven. Een verklaring voor die massale sterfte is nog niet gevonden. Bloemetjes voor bijtjes Gelukkig is het mogelijk de bijen en andere dieren een handje te helpen. Of mensen nu een grote achtertuin, een bescheiden geveltuin of een balkon op zes hoog hebben: bijen hebben baat bij bloeiende planten. En daar kan iedereen voor zorgen. Op zaterdag 22 april is het namelijk Nationale Zaaidag. In 2014 bedacht door imker Pim Lemmers en inmiddels toe aan de tiende editie. "Ik had nooit verwacht dat dit idee zo zou uitgroeien", zegt een trotse Lemmers. "Het begon ooit in maart, maar we hebben voor 22 april gekozen omdat dat de Dag van de Aarde is."

"Ik ga als minister van bijenzaken de scholen af" imker Pim Lemmers