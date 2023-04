Het is niet duidelijk wat de precieze omvang van het ongeluk is, en of er mensen gewond zijn geraakt. Wel verwachten de hulpdiensten dat ze nog zeker tot 19.00 uur nodig gaan hebben voordat de weg weer open kan. Vanaf Amsterdam kom je dus flink in de file.

Verkeer dat vaststaat kan tot de weg weer open is wel over de op- en afrit om het ongeluk heen. Rijkswaterstaat begeleidt dat ter plaatse.