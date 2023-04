Auto slaat drie keer over de kop op Schagerweg (N245), ring afgesloten

Bij een ongeluk tussen twee auto's op de Schagerweg (245) zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een van de auto's sloeg meerdere malen over de kop. In elk geval een persoon is naar het ziekenhuis toegebracht. Hoe ernstig de verwondingen zijn, is nog niet duidelijk.

Het ongeluk gebeurde vanmiddag op de Alkmaarse ring, in de buurt van Sint Pancras. Een automobilist zou met zijn voertuig tegen een andere auto zijn geknald. Die sloeg daardoor in totaal drie keer over de kop, meldt een agent ter plaatse op Instagram.

Verschillende mensen raakten bij het ongeluk gewond, meldt de politie bij navraag. Een van hen ligt met onbekende verwondingen in het ziekenhuis. Hoe het er met de anderen aan toe is, kan de politie niet zeggen. "Meerdere mensen zijn verzorgd door ambulancepersoneel. De weg is afgesloten voor hulpverlening."

Proces-verbaal

De bestuurder van de andere auto krijgt volgens de agent op social media een proces-verbaal voor het veroorzaken van het ongeluk.