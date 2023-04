"We hebben er 10 jaar naar gezocht", teruggevonden beschuitkunst te zien in Westzaan

Schreeuwende kinderen bij de supermarkt voor voetbalplaatjes. Het is een bekend beeld nu, maar bijna honderd jaar gelden was het niet anders. Toen stonden ze voor plaatjes van vissen en landschapjes die je kon sparen bij beschuit. Veel van de originelen prenten van die spaarplaatjes waren lange tijd kwijt, maar zijn nu opeens boven water en te zien in Westzaan.

Willem Jansen leefde en werkte in de eerste helft van de vorige eeuw in Westzaan en maakte veel prenten voor de spaarplaatjes voor de Zaanse beschuitmaker Hillen. De Willem Jansen stichting heeft 10 jaar naar de originelen gezocht. "We wisten dat hij meegewerkt had aan de albums en twee jaar gelden melden de eigenaar zich puur door toeval", zegt Kees Terwee van de Willem Jansen stichting. Veel van zijn werk hangt nu in Galerie Staphorsius in Westzaan. "Hij is weer thuis."

Expositie

De Aquarellen van Jansen en zijn leerlingen spatten na bijna honderd jaar nog steeds van het papier. Kees roemt vooral de kleur en het detail. Op de expositie is de kunst te zien, maar ook de geschiedenis van beschuitfabriek Hillen die in de eerste helft van de vorige eeuw zeer goede zaken deed en miljoenen verdienden met het verkopen van beschuit, koek en paneermeel.

Naast de Aquarellen van de Zaanse kunstenaars is ook het werk van de Haagse kunstschilder Bernard van Vlijmen. Hij maakte prachtige beelden van Noord-Holland in de jaren 30. Zaterdag 8 april is de expositie geopend voor publiek.