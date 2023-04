Soa-test doen? Niet in Zaanstreek-Waterland

Het Centrum voor Seksuele Gezondheid in Zaanstreek-Waterland sluit voor onbepaalde tijd de deuren van hun kliniek. Er zijn niet voldoende artsen om soa-testen af te nemen. Het probleem is volgens de woordvoerder van de GGD groter dan deze locatie, er zijn meerdere vestigingen met personeelstekorten. Patiënten worden nu doorverwezen naar hun huisarts.

Na rondvraag van NH blijkt dat huisartsen in de regio een toename zien in de vraag naar soa-testen. Waar dit aan ligt, is volgens de huisartsen onbekend.

Vergoeding

Het niet kunnen testen bij de GGD voelen patiënten in de portemonnee. Tot de leeftijd van 25 jaar worden soa-testen bij de GGD namelijk vergoed. Bij de huisarts gaan deze kosten af van het eigen risico.

De prijs is afhankelijk van welke soa-test er wordt gedaan, maar het komt er wel op neer dat een soa-test bij de huisarts duurder is dan bij de GGD zelf. Dit kan een belemmering zijn voor mensen die een soa-test willen afnemen.

Het is nog onbekend wanneer de locatie weer opengaat. "We zijn in gesprek met GGD-en in de omgeving om te kijken hoe we dit kunnen oplossen", licht een woordvoerder toe.