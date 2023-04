IJssalonhouder Raymond nog niet overtuigd na gesprek gemeente over overlast daklozen

Een echte oplossing is er nog niet voor de overlast van daklozen en verslaafden aan het Julianaplein in Den Helder. IJssalonhouder Raymond Barriel had vandaag een gesprek, en de gemeente laat na afloop weten te willen werken aan extra handhaving en een blijvende oplossing. Afgelopen zondag sloot Barriel zijn ijssalon voor de gehele week na doodsbedreigingen. "Het wordt hier een grote puinzooi als ze er niet snel aan wat doen."

Raymond Barriel heeft niet het idee dat hij veel is opgeschoten na het gesprek met 'weer een gemeenteambtenaar'. Tot zijn grote verrassing krijgt hij binnenkort wel een gesprek met de burgemeester. "Heel dapper. Hij is onze burgervader en hij is verantwoordelijk voor de openbare orde in onze stad. De gemeente zegt dat ze niet kan handhaven, omdat er geen vaste groep overlastgevers is. Maar vorige week heb ik nog met een ambtenaar gezeten; toen was juist wel duidelijk dat het iedere keer dezelfde mannen zijn." Barriel kreeg wel mee dat de gemeente denkt dat pamfletten in meerdere talen en borden misschien kunnen helpen. De woordvoerder van gemeente Den Helder wil dit nog niet aan NH bevestigen. "Het college zoekt naar een blijvende oplossing, waarbij zowel naar handhaving, fysieke ruimte als zorg wordt gekeken. Daar wordt momenteel aan gewerkt. Op de langere termijn kan deze situatie namelijk niet alleen vanuit veiligheid worden opgelost", zo luidt de reactie.

"Ik wil hier een mooie toekomst opbouwen ook voor mijn familie, maar je wordt tegengehouden door een stel 'gasten' die niets anders te doen hebben dan drinken. Ik word er wel wanhopig van, zeker na afgelopen zondag. Ik weet het even niet meer. En ik niet alleen, er wonen hier mensen die hebben gewoon het hele jaar door overlast. Ik heb alle excuses al een keer gehoord en ik hoop dat ze nu een keertje wat gaan doen en dat de politiek niet langer de ogen sluit voor dit probleem." 'Methadonpark' De PVV in Den Helder heeft inmiddels politieke vragen gesteld: “Het is een gotspe. Dit mag nooit en te nimmer gebeuren in Den Helder”, aldus fractievoorzitter Vincent van den Born eerder tegen mediapartner Regio Noordkop. De PVV wil dat de gemeente het GGZ beleid onder de loep gaat nemen en geeft aan dat de gemeente de ondernemer moet compenseren voor de gederfde omzet: “De veiligheidsproblematiek speelt al tijden en de gemeente heeft niet geleverd inzake het oplossen ervan.” Komend weekend opent Barriel toch maar weer zijn ijssalon, ondanks dat een snelle oplossing uitblijft. Hij heeft wel een suggestie: "Ja, een politiebureau hier op het plein. Dat de politie zichtbaar is. Dat hebben ze in de jaren '80 in Amsterdam ook gedaan in de Warmoesstraat. Toen was het snel over met de overlast. Hoe groot wordt het probleem als ze het nu al niet aan kunnen? De gemeente wil hier het Stadspark helemaal door laten lopen tot aan de dijk: ik denk dat het straks beter 'Methadonpark' kunnen noemen als er niets gebeurt."