Dit is wat we tot nu toe weten over opgerold drugslab in Enkhuizen

Nog steeds is er volop onderzoek gaande bij een aangetroffen drugslab in een pand aan het Voorland in Enkhuizen. Al urenlang worden er chemicaliën, grondstoffen en blauwe vaten in vrachtwagens geladen. Wat overblijft zijn vooral veel vragen.

Maarten Edelenbosch/NH Nieuws

Na een anonieme tip begint de politie in de 'nachtelijke uren' met een inval bij een bedrijfspand in Enkhuizen. Daar treffen ze een werkend drugslab aan, maar verder is er niemand te bekennen. Een woordvoerder laat aan NH Nieuws weten dat er nog niemand is opgepakt. Waarom ze op dat moment een inval doen, blijft vooralsnog onduidelijk. De politie laat weinig los over de inval en het onderzoek dat loopt. "Het onderzoek is nog in volle gang, dus we zijn nog steeds terughoudend met details. De middelen die aangetroffen zijn onderzoeken we." Het gaat om het Voorland, gelegen op een industrieterrein Krabbersplaat waar loodsen worden verhuurd. In het pand waar het drugslab is gevonden, zat tot twee jaar geleden banketbakker Harry Kort, die er zijn tompouces bakte.

Maarten Edelenbosch/NH Nieuws

Vrachtwagens vol Vanaf ’s ochtends vroeg is de politie - met onder meer de LFO (verantwoordelijk voor het ontmantelen van drugslabs) en SEON - druk bezig met het leeghalen van het bedrijfspand. Volgens omliggende bedrijven gaan ze voorzichtig te werk. Agenten doorzoeken momenteel de bedrijfsruimte, waar meerdere zakken met 'korrels' en blauwe vaten in beslag zijn genomen. Ook zou er een 'chemische substantie' overgegoten zijn. "De wind stond ongunstig, dus we moesten het terrein verlaten", aldus een ooggetuige. Verder wordt het riool onderzocht op drugssporen. "Ik ken de mensen daar niet", zegt iemand die in de buurt werkt tegen NH Nieuws. Hij dacht dat het ging om een inbraak, maar schrikt als hij hoort dat het om een drugslab gaat. "Ik schrok al toen ik hier aan kwam en de straat was afgezet. Maar wellicht dat ze het op het zolder van het pand zaten. Er zit een klein raam, waardoor je niks kan zien. Ook zijn er opeens ventilatiepijpen op het dak geplaatst, die zaten er eerst niet. Maar ik heb er nooit wat van gemerkt. Om vijf uur gaan we naar huis, dus geen idee wat er 's avonds allemaal gebeurt." Een man die er zijn bedrijf heeft, laat weten dat hij niet in het pand zit. Wel heeft hij er een reclamebord hangen. "Ik ben ook verbaasd over wat er gebeurd is. Van de politie heb ik nog niks gehoord."

