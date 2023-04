Beverwijkse buurtgenoten in actie voor warmtepompen in Broekpolder

Michael komt er al gauw achter dat veel mensen eigenlijk helemaal niet zo goed weten hoe het zit met warmtepompen. "Er kwamen allerlei mensen naar ons toe met vragen. Maakt een warmtepomp niet veel lawaai, hoeveel ruimte kost het in huis, moet er geen put onder de grond. De informatie die ze hadden was of verouderd of niet van toepassing. Maar de mensen die ze al hebben, hebben helemaal geen geluidsoverlast. En het past volgens de gemeente ook goed in deze buurt, want zij gaan de komende 20 jaar niet investeren in waterstofoplossingen of stadsverwarming."

De grootste vraag bleek te liggen bij warmtepompen. En dat is volgens Michael niet zo gek. "Deze wijk is 20 jaar geleden gebouwd en de cv ketels zijn aan vervanging toe. De huizen zijn goed geïsoleerd, dus een warmtepomp is een goede keuze." Ook de vraag naar zonnepanelen was enorm. Daarop is een tweede team opgericht om zich daarmee bezig te houden.

Ook Rienk, Monique, Daniel en Nelleke reageerden op de oproep en samen met Michael vormen zij het buurtteam. "Wij zijn samengekomen om te bespreken hoe we het ’t beste konden aanpakken. Toen hebben we besloten eerst een enquête te doen in de wijk om te achterhalen waar bij iedereen de behoefte ligt", vertelt Michael.

Toen de flyer van Buurkracht bij Michael in de bus viel, waarin werd gevraagd naar buurtbewoners die zich wilden inzetten voor meer duurzaamheid in de wijk, hoefde hij niet lang na te denken. "Ik was heel nieuwsgierig naar wat je als buurtbewoners gezamenlijk op het gebied van duurzaamheid kan bereiken."

"Het is geweldig om te zien en voelen dat in de huidige twee buurtteams zoveel energie en motivatie zit dat ze al praten over vervolgacties"

Over het algemeen zijn de reacties wel veel positiever dan hij had verwacht. "Je hoopt dat je met elkaar een verschil kan maken op een manier die ook bij ieders denkbeelden past. Met deze actie kunnen we impact maken en zit er voor iedereen wat in: of op het gebied van milieu of voor de portemonnee."

Sociale cohesie

Chris Bakker ondersteunt het buurtteam vanuit Buurkracht en staat helemaal achter deze ‘actie van onderop’. "Wij als Buurkracht zijn ervan overtuigd dat een faciliterende manier van doen en denken binnen een gemeente, bewoners en diezelfde gemeente dichter bij elkaar brengt. Ik heb in ieder geval het vertrouwen dat de sociale cohesie in Broekpolder alleen maar gaat groeien naarmate er meer acties worden uitgevoerd in de buurt. Deze sociale cohesie is uiteindelijk ook het grote doel van Stichting Buurkracht aangezien daar allerlei indirecte gevolgen bij komen zoals een gevoel van veiligheid, het tegengaan van eenzaamheid en nog meer ideeën en acties voor de buurt."

Bakker: "Hoewel een buurtactie behapbaar is voor iedereen en de tijdsduur 3 à 4 maanden is, blijft tijd, naast motivatie, natuurlijk een cruciale factor. Het is geweldig om te zien en voelen dat in de huidige twee buurtteams zoveel energie en motivatie zit dat ze al praten over vervolgacties."

Informatieavond

Op 18 april heeft het buurtteam een informatieavond georganiseerd in de Grote Kerk in Beverwijk. Daar kunnen de geïnteresseerden meer informatie krijgen over welke oplossing voor hun geschikt is. Als ze interesse hebben zal daarna een installateur op bezoek komen om de precieze mogelijkheden verder te bespreken.

Maar of de aanschaf van een warmtepomp haalbaar is voor iedereen, blijft de vraag. Het is namelijk een aanzienlijke investering, van zo’n 6.000 tot 15.000 euro. Toch is Michael ervan overtuigd dat het een goede zet is. "Ik heb zelf drie jaar geleden een warmtepomp geplaatst. De investering was laag en vorig jaar hadden we nul op de energierekening. Voor heel veel mensen was vorig jaar een heel zwaar jaar op energiegebied. Ik denk dat als je wat beter weet hoe die prijzen in elkaar zitten, je bewuster je keuze kan maken."