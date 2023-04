Sluiting zwembad De Zeehoek slaat in als bom: petitie bijna 1.300 keer ondertekend

De weerstand tegen de versnelde sluiting van De Zeehoek in Wervershoof groeit met de dag. Een petitie - opgezet door bewoner Kristie Hein - om het zwembad tóch open te houden is inmiddels al bijna 1.300 keer ondertekend. Volgende week donderdag overhandigt ze de petitie aan de gemeente Medemblik.

Nu bekend is geworden dat het zwembad eind juli haar deuren definitief gaat sluiten, is de grote vraag waar alle zwemmers naartoe moeten. Zwemlessen van zo'n 750 kinderen komen namelijk te vervallen.

Ook Kristie Heus (30) uit Wervershoof is er elke zondag te vinden met haar kinderen. "We komen er al 2 jaar. Mijn dochter heeft hier haar ABC-diploma behaald. Ze wil in de toekomst nog voor hogere diploma’s gaan."

Haar 4-jarige zoon is momenteel wel bezig met zijn A-diploma. Hoewel het streven om is zoveel mogelijk kinderen voor 31 juli af te laten zwemmen, heeft Kristie er een hard hoofd in. "Waarschijnlijk gaat hij dat niet redden voor de sluiting van het zwembad, want de lesweken zijn ingekort, waardoor hij acht weken korter de tijd heeft om het te halen. Dat is gewoon niet realistisch en deze druk wil ik hem ook absoluut niet opleggen."

Onbegrip

Het voornemen om het zwembad te sluiten, stuit op onbegrip en zorgt voor veel onrust in het dorp. Ze start dan ook een petitie om het zwembad open te houden. "Ik was eigenlijk verbaasd dat er nog geen petitie gestart was, terwijl iedereen in het dorp het erover heeft", zegt Kristie vandaag tegen NH Nieuws. "Er heerst onbegrip, boosheid, wanhoop en frustratie bij de bewoners."

Ook zij is met stomheid geslagen, als het nieuws naar buiten komt. "Ik had op meer tijd gehoopt. Ik wil de gemeente laten zien hoe belangrijk het zwembad voor onze gemeenschap is, maar ook de dorpen eromheen. Ik heb mijn zoon al ingeschreven bij diverse zwembaden in de buurt. Je krijgt te maken met grote wachtlijsten, maar ook dat je op veel plekken inschrijfgeld moet betalen."

Zij is niet de enige die dolgraag wil dat het zwembad open blijft. Inmiddels is de petitie bijna 1.300 keer ondertekend. Ook CDA-Kamerlid Inge van Dijk wil dat minister Conny Helder zoekt naar oplossingen om het zwembad tóch open te houden.

Jarenlange gesteggel

Jarenlang is er gesteggeld over nieuwbouw of renovatie van het zwembad, waarna de gemeente Medemblik uiteindelijk samen met het zwembadbestuur in december besloot de stekker eruit te trekken.

Maar sinds bekend werd dat De Zeehoek de deuren zou sluiten, loopt het personeel weg en is langer openblijven onhaalbaar. Kristie spreekt van wanbeleid: "Ze zijn al zes jaar aan het steggelen, waarbij de gemeente geld had kunnen besparen voor een nieuw zwembad. Er was dus zeker wel een toekomst."

Eerst zien, dan geloven

Onlangs brachten de coalitiepartijen een boodschap naar buiten, waarin staat dat het college haast moet maken met de realisatie van een overdekt 'doelgroepenbad' aan De Westrand - ook in Wervershoof. Hoe kijkt zij hiernaar? "Op dit moment zegt mijn gevoel: eerst zien, dan geloven. We verwachten geen subtropisch zwemparadijs, maar gewoon een simpel, knus zwembad waarin de kinderen kunnen leren zwemmen, volwassen en ouderen vitaal kunnen blijven en het een mooie ontmoetingsplek wordt voor sociaal contact." Met een knipoog: "Gewoon toegankelijk in de buurt en niet dat je afhankelijk bent van een auto of openbaar vervoer."