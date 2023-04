Boekenwurm Lana (11) doet mee met voorleeswedstrijd: "Op intonatie ligt mijn kracht"

Ze is een echte boekenwurm en houdt van voorlezen: de 11-jarige Lana Sneek uit Zwaag. Ze doet morgen mee met de provinciale finale van de Nationale Voorleeswedstrijd. En ze wil graag winnen. Daarom moet er goed geoefend worden. "Ik oefen zoveel dat ik mijn stuk tekst bijna kan dromen", zegt ze lachend.

Lana Sneek bereidt zich voor op provinciale finale van de Nationale Voorleeswedstrijd - NH Nieuws

Dit is niet de eerste keer dat Lana meedoet met de voorleeswedstrijd. Vorig jaar deed de 11-jarige kandidaat uit Zwaag ook al een poging. Toen kwam zij echter niet verder dan de klassikale ronde. Dit jaar stemde Lana's klasgenoten wel op haar en mocht ze door naar de regionale finale in Bibliotheek Hoorn. Die heeft ze, samen met twee anderen, gewonnen. "Het was erg spannend. Toen ik hoorde dat ik door was was ik helemaal in shock", vertelt ze opgetogen.

Een echte boekenwurm Lana leest maar al te graag. Of dat nou op school of thuis is, het maakt niet uit. "Ik geniet er gewoon van. Vooral een leuk tijdschrift met grappige verhalen vind ik leuk om te lezen", vertelt ze. Tijdens de regionale finale las Lana voor uit 'Mila en het antwoord op echt alles'. Voor de provinciale finale van de voorleeswedstrijd moest een nieuw boek worden gekozen. Dit was geen lastige opgave voor Lana. Met behulp van haar moeder Raya spitte ze verschillende boeken door. Er werd vooral gezocht naar een goed stuk met veel intonatie, dit is volgens de jury Lana's sterke punt. "Het boek dat ik ga voorlezen is 'Operatie zeer ernstige rampen'. Het boek ik erg grappig. Ik heb helemaal in een deuk gelegen tijdens het lezen", zegt ze met veel enthousiasme.