Klein brandje in café in De Rijp

In de Rechtestraat in De Rijp woedt op dit moment een kleine brand. Het gaat om Café De Oude Herberg. "Mogelijk is het ontstaan in de keuken", aldus een woordvoerder van Veiligheidsregio Noord-Holland.

Rond het middaguur is het vuur gemeld. Op dit moment zijn er twee brandweerauto's in het centrum aanwezig. Vermoedelijk kwam het telefoontje naar de brandweer vanuit het café.

Een 112-fotograaf die snel in De Rijp was, vertelt dat het gaat om 'vlam in de pan'. "De brand is vervolgens doorgeslagen tussen het plafond. De kok van het café had rook ingeademd en is door het ambulancepersoneel ter plekke behandeld."