Gravelspecialiste Tessa Neefjes dankt wielersucces aan 'bonusopa'

De lach is altijd aanwezig op het gezicht van Tessa Neefjes. Dat is in het verleden weleens anders geweest. In 2016 knalde de West-Friese allrounder tijdens een training in de Ardennen frontaal op een vrachtwagen. Neefjes lag letterlijk in de kreukels. Mede dankzij de behandelingen van Gerard Koomen keerde ze terug op topniveau. "Ik zeg weleens voor de grap dat het mijn bonusopa is."

Op 30 april staat de eerste echte wedstrijd voor Neefjes op het programma. De Gravel World Serie in Valkenburg.