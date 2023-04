Reconstructie: Dit zijn de helden van Hilversumse Oekraïne-opvang

Vrijwilligers van en rondom het platform Hilversummers.nl twijfelden maart vorig jaar geen moment toen de eerste Oekraïense vluchtelingen richting de mediastad kwamen. Ze ondernamen snel actie nadat de gemeente hen vroeg om het centrale punt te zijn voor de hulp aan de Oekraïners. Nu, één jaar later, blikken de zeven sleutelfiguren van het platform terug op dit bewogen jaar.

Er is om te beginnen een hoop gebeurd, al hebben alle zeven vrijwilligers zo hun eigen bijzonderste moment:

Allard Bentvelzen & Youssef Douzi Het begon met een hulpvraag van de burgemeester begin maart 2022 endat werd het startpunt van een onverwachts grote operatie. Het begon bij Allard (39), de oprichter van Hilversummers.nl. Hij zette in 2020 het platform op, met als doel een podium te bieden voor mensen met goede ideeën en initiatieven. Meerdere Hilversummers meldden zich bij hem, sommigen waren al met een initiatief begonnen: “Basisschool de Wilgetoren was een inzamelingsactie gestart en met een bus naar Oekraïne gereden om daar vluchtelingen op te halen. De welwillendheid vanuit de samenleving was er dus al.” Met deze wetenschap wist Allard zeker dat Hilversummers.nl kon helpen. “Iedereen die wat wilde doen in en rondom de opvang voor de Oekraïners kon zich melden. En dat gebeurde.”

Zodra de eerste vluchtelingen aankwamen, gingen we in een actiemodus.” Allard & Youssef

Youssef (32) is vanaf het begin betrokken bij het platform en richtte zich in eerste instantie vooral op jongeren. “Toen de eerste Oekraïners naar Hilversum kwamen, schoten Allard en ik in een actiemodus. Als er ergens handjes nodig waren, gingen we helpen.” Naast de praktische dingen, zag Youssef ook andere behoeftes bij de vluchtelingen: “Een aantal derdelanders gaf aan dat ze veel behoefte hadden aan zingeving, nadat ze alles waren kwijtgeraakt en voor de oorlog moesten vluchten. Ik heb de mannen toen opgehaald bij de Heuvellaan en ben samen met hen naar de moskee gegaan. Ze waren zó ontzettend dankbaar, ik heb duizendmaal dank gekregen dat ik dit voor hen heb kunnen doen. Voor mij was het een kleine moeite, maar wel echt iets wat ik ga onthouden: geluk zit hem in de kleine dingen.”

Derdelanders Mensen die zijn gevlucht uit Oekraïne maar feitelijk uit een ander land komen, worden derdelanders genoemd. Deze mensen hadden een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne en werkten of studeerden daar toen de oorlog uitbrak. In Nederland verblijven volgens de Rijksoverheid momenteel zo’n 4.660 derdelanders. Zij worden ook in de opvang van Oekraïners opgevangen, zoals op de Heuvellaan, om zo de hoge druk op de asielopvang te verlichten. Daar mogen zij verblijven tot 4 september 2023.

Liliane van der Hoeven En Liliane (55), een organisatorisch sterke vrouw met veel vrijwilligerservaring in het buitenland, was zo’n Hilversummer die iets wilde doen: “De Heuvellaan is bij mij om de hoek, dus ik dacht ik loop er gewoon even langs met de hond. Daar ontmoette ik René Pauw met wie ik toen gegevens heb uitgewisseld. Hij was aangewezen als crisismanager vanuit de gemeente.” Kort daarna werd Liliane door hem gebeld, met de vraag of ze de coördinatie op zich wilde nemen rondom de vrijwilligers die zich hadden aangemeld en de donaties die binnenkomen. “Natuurlijk zei ik direct ja", vertelt Liliane enthousiast.

"Ik ging ermee naar bed en stond ermee op." Liliane

Hulp van alle (Hilversumse) kanten Want die aanmeldingen en donaties stroomden hard binnen, meer dan honderd vrijwilligers meldden zich aan of doneerden spullen. “Het liep zo storm dat coördinatie echt nodig was. Het was geweldig dat veel mensen wilden helpen, maar dan moesten ze wel iets terughoren.” Liliane startte in samenwerking met de gemeente een belteam op, in de kelder van het gemeentehuis, en coördineerde dat. Daarna werd ze gekoppeld aan Allard. “Toen Hilversummers.nl en ik samenkwamen, moest er nog veel gebeuren. Het was een soort crisisorganisatie, erg intensief. Ik ging ermee naar bed en stond ermee op.”

Door de samenwerking en de toenemende vraag en aanbod (zowel in spullen als vrijwilligers), bedachten Liliane en de vrijwilligers van het belteam zich dat ze eigenlijk verkeerd zaten. “We zaten met een groep in de kelder en niet op de locatie waar onze hulp allemaal om draaide, de Heuvellaan. Vandaar dat het niet snel duurde voordat we op locatie zaten. Wat begon met een houten tafel met twee stoelen, is uitgegroeid tot een ware servicedesk met een aanspreekpunt.”

Sonja Zeven Sonja (50) meldde zich ook vrijwillig aan, want stilzitten is niets voor haar. Na vele jaren met veel werkdruk en gebeurtenissen in haar privéleven kwam de hulpvraag op de Heuvellaan als geroepen. Ze begon met buffet-diensten: “We zetten ‘s morgens, ‘s middags en ‘s avonds het eten klaar, serveerde ‘s middags het warme eten en ruimden op. Het was wel confronterend om al die mensen daar te zien.” Op de Heuvellaan heeft Sonja net zoals Liliane, René Pauw van de gemeente ontmoet. “Bij hem heb ik aangegeven dat ze mij mochten bellen als ik meer kon doen. Het was toen nog een totale chaos en er was geen structuur in de hulpverlening.”

“Het heeft mij ook persoonlijk veel gebracht. Er is een wereld voor mij opengegaan.” Sonja

(Persoonlijke) evenementen Op de opvanglocatie kwam Sonja Liliane tegen, een leuk weerzien, “Via haar ben ik in contact gekomen met Allard en heb ik me aangesloten bij de servicedesk. Hilversummers.nl was een organisatie die het verschil maakte en hielp structuur te brengen binnen de hulpverlening, dit was echt nodig.” Alle hulp op de Heuvellaan heeft Sonja op persoonlijk gebied ook een hoop gebracht. Ze heeft vooral geleerd haar grenzen aan te geven, iets dat ze in haar werkleven ook niet vaak deed: “Er was een periode dat ik elke dag op de Heuvellaan stond en lange dagen maakte. Ondanks dat ben ik enorm blij dat ik een deel mag zijn van dit alles, er is echt een wereld voor mij opengegaan.” Sonja was dus veel in de weer, en zette haar zinnen op de organisatie van evenementen zoals Koningsdag, Oosters-orthodox Paasfeest, de onafhankelijkheidsdag van Oekraïne en de vrijwilligers-BBQ.

Een vluchteling brand een kaarsje tijdens het Oosters-orthodox Paasfeest - Peter Verheijen

Dorris Castelein Liliane vroeg Dorris (57), een oude bekende, om ook te komen helpen bij het belteam op de Heuvellaan. Dat was niet voor niks, want Dorris had al de nodige ervaring opgedaan met vrijwilligerswerk in onder andere Indonesië en Vietnam. “Wij kunnen goed van niets iets maken, samen. Een goed voorbeeld is het belloket; van een tafeltje in de kelder van het gemeentehuis naar een servicedesk op locatie”. Dorris vertelt dat er constant mensen langskwamen op de Heuvellaan met tassen vol spullen. Dit zorgde voor de nodige chaos, er was geen overzicht meer van wat er al was en wat ze nog nodig hadden. “De kleding lag op een gegeven moment tot aan het plafond. Met de servicedesk konden we deze afgifte beter reguleren. ”

“Er werden ook veel kapotte dingen gebracht, wat weer extra werk opleverde voor de vrijwilligers.” Dorris

(Ont)spullen Dorris ziet zichzelf vooral als praktisch ondersteuner van Lilianne. Samen brachten ze orde in alle spullen en hielden bij wat nodig was. “Er kwamen bijvoorbeeld vijf kinderwagens binnen, terwijl we maar één kind op de locatie hadden. Of telefoons, maar dan zonder opladers. Ook moest er buiten gedoucht worden, dan is een badjas en een paar slippers onmisbaar.” Er werden naast niet-bruikbare zaken veel kapotte dingen gebracht, wat voor de vrijwilligers weer extra werk opleverde.

Alle ingezamelde kleding - Sandra Boeters

Naast de spullen boden steeds meer Hilversummers diensten aan: “Na een oproep voor fietsen, stond er een gepensioneerde fietsenmaker aan de desk met de vraag of hij kon helpen. Met die servicedesk verbonden we mensen met elkaar.” Al deze mensen heeft Dorris samengevoegd in een bestand waaruit Whatsapp-groepen ontstonden. “De fietsenmaker kreeg het op een gegeven moment zo druk, dat we er een tweede bij moesten zoeken. Wij probeerden dan zo’n situatie werkbaarder te maken.”

Toos van Eijk De vrouw die orde heeft geschept in de bergen kleding, is Toos (67). Zij kreeg in eerste instantie geen antwoord op haar hulpaanbod. Toen ze uiteindelijk zelf langs de Heuvellaan liep en hier haar gegevens achterliet, ging het snel. “Mij werd gevraagd of ik de kledinginzameling wilde coördineren en of ik ideeën had om de al gebrachte kleding te sorteren.” Toos is lid van de Regenboogkerk in Hilversum en had al snel een goed idee: “Toen ik een ruimte kreeg om de kleding te sorteren op de Heuvellaan, miste ik toch kledingrekken. Deze heeft mijn kerk gesponsord. Pas toen kon ik de kleding daadwerkelijk sorteren, op maat natuurlijk.”

Knutsel To(o)s Toen alles rondom de kleding was opgezet, heeft iemand anders het van haar overgenomen. Toos heeft door haar oppaservaring, met zelfs een eigen crèche, affiniteit met kinderen. “Naast kinderkleding kwam er veel kinderspeelgoed binnen. Dit ben ik gaan sorteren en al snel bedacht ik me dat het goed zou zijn om iets met de kinderen te ondernemen.” Zo gezegd, zo gedaan. Armbandjes maken, Moederdag cadeautjes knutselen en Halloween maskers maken; Toos had het er maar druk mee. “Ik heb die kinderhoek eindeloos opgeruimd.”

“Ik kan als moeder en oma begrijpen dat je niet wil dat je kind je verdrietig ziet.” Toos

Dat de kinderen graag met Toos de knutselhoek indoken, is niet zo gek. Maar ook de moeders hadden veel baat bij deze afleiding: “Het was niet alleen afleiding voor de kinderen, ook voor de moeders. Als ze even hun handen vrij hadden, konden ze hun eigen emoties en verdriet ook ruimte geven. Ik als moeder en oma, kan het heel goed begrijpen dat je niet wil dat je kind je verdrietig ziet.” Op een gegeven moment wisten de kinderen precies wanneer de kast weer openging; “Terwijl de ouders aten konden de kinderen spelen.”

Toos met de kledingrekken - Toos van Eijk

Het jongste kind op de locatie was twee en de oudste was twaalf. “Sommige kinderen kwamen dan naar me toe, ‘Tos! Tos! Tos!’, het uitspreken van mijn naam was lastig.” Nu, één jaar later, komt Toos de kinderen nog wel eens tegen in het centrum: “En dan schreeuwen ze weer ‘Tos! Tos!’ Sommigen komen zelfs naar me toe en geven me een knuffel. Het is zó schattig.”

Sandra Boeters Voordat de eerste Oekraïners naar Hilversum kwamen, was Sandra (51) met de directeur van basisschool de Wilgetoren al bezig om een bus te organiseren om vluchtelingen op te halen en spullen te brengen. “We waren al verder dan dat de gemeente was. Deze mensen hebben we opgevangen in Hotel Lapershoek en hier hebben we het organisatorisch op gang gebracht.” Toen alles in het hotel liep, is ze via de burgemeester bij de Heuvellaan terechtgekomen. Daar ontmoette ze Liliane.

“Wat voor ons kleine dingen zijn, maken voor hen het verschil.” Sandra

Individuele gevallen Eenmaal op de Heuvellaan werd de chaos opgevangen door Liliane, Dorris, Sonja en Toos. Daarom besloot Sandra zich vooral te focussen op de individuele gevallen: “Ik bracht ze in contact met de opticiën, tandarts, een sport of vereniging, noem het maar op.” Ze heeft in totaal tientallen mensen geholpen met, voor ons, ‘simpele dingen'." Toen een paar Oekraïners aangaven behoefte te hebben aan werk, bedacht Sandra, met haar HR-achtergrond, zich geen moment. “Ik heb sollicitatievideo’s met hen opgenomen in hun eigen taal en deze zijn later door iemand anders vertaald. Zo konden deze mensen toch solliciteren, wat voor velen al spannend is, op een laagdrempelige manier.” Dankzij deze actie werken er nu zo’n zestien Oekraïners in hotel Lapershoek en het hotel op het Mediapark.

Vluchtelingen in Hilversums hotel - Peter Verheijen

Na de sluiting van de Heuvellaan, gaan de vrijwilligers door op de nieuwe locatie in het Philipsgebouw: “Het is bijzonder om te zien dat alle initiatieven parallel kunnen bestaan met elkaar. En in het nieuwe gebouw komen alle initiatieven die zijn ontstaan in en rondom de Heuvellaan weer samen”, vertelt Sandra trots.