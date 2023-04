Komt er vandaag eindelijk een eind aan de soap rond 'snelweghotel' Beusebos?

Het is een langslepende kwestie, maar vandaag lijkt er dan eindelijk duidelijkheid te komen of er wel of geen hotel in het Beusebos komt. Gemeente Purmerend is voor een hotel in de kom van de A7, maar provincie Noord-Holland is het hier niet mee eens. De partijen komen er aan de keukentafel niet uit en zijn daarom naar de rechter gestapt. De Raad van State doet vandaag uitspraak over deze jarenlang lopende zaak.

De bouw van het hotel is al jaren een heet hangijzer in Purmerend. Zo zou een nieuw hotel zorgen dat de werelderfgoedstatus van de Beemster mogelijk in gevaar zou komen. Het gebouw zou 69 meter hoog worden met 140 hotelkamers op een afstand van 440 meter van de Beemster ringvaart. Gemeente Purmerend wil de hotelketen laten bouwen om meer toeristen te trekken en heeft dan ook al een bestemmingsplan besproken. Vrienden van het Beusebos zijn het niet eens met dit plan, zij vinden de omvang veel te groot. Ook provincie Noord-Holland sluit zich niet aan bij de gemeente. Werelderfgoed en natuurbescherming De provincie vindt dat de gemeente een paar dingen 'bewust' voorbij laat gaan, zoals het feit dat de locatie gelegen is in het landelijk gebied. Daarnaast is er volgens de provincie geen rekening gehouden met de nabijheid van de UNESCO-werelderfgoederen de Stelling van Amsterdam en Beemster. Ook is er volgens de provincie onvoldoende onderzoek gedaan in het kader van de wet Natuurbescherming. Ook bewoners hebben moeite met het plan. Zij willen het kleine stukje natuur in de kom van de A7 behouden. In september 2021 maakte NH Nieuws een reportage over een 'protestexcursie'. Tekst gaat door onder de video.

Stichting Vrienden van het Beusebos kijkt met spanning naar de uitspraak van de Raad van State. "Het is wel prettig dat de kogel door de kerk gaat", vertelt Bart Creemer, voorzitter van de stichting. "Dit loopt al vanaf 2015. Er heeft eerst een ander bestuur gezeten en wij hebben het stokje in 2017 overgenomen. We hebben al die jaren al behoorlijk verzet geleverd."

Creemer is blij dat de provincie achter hen staat. Hij hoopt dan ook op goed nieuws vandaag. "Ik denk dat de punten die wij hebben goede argumenten zijn om het tegen te houden." Toch is hij er niet helemaal gerust op. De discussie of het gaat om landelijk of stedelijk gebied, blijft namelijk een lastige vraag. De provincie zegt landelijk, de gemeente benadrukt stedelijk. Aan deze nuance hangen verschillende regels. De Raad van State gaat hier dus over beslissen. Creemer: "Ik weet niet hoe zwaar dit gaat wegen." Niet opgeven Als het slecht nieuws wordt, geven de Vrienden van het Beusebos het nog niet op. "Er spelen ook nog andere zaken. Zoals Unesco, de natuurwet. Ik denk dat er nog wel wat juridische openingen zijn", benadrukt Creemer. Hij vervolgt: "Ze zijn dan nog niet van ons af. We zullen ze op allerlei manieren dwarsliggen." Als het bestemmingsplan van tafel wordt geveegd, gaat de vlag uit, maar is het werk nog niet klaar. "Dan moeten we toch gaan kijken hoe we het bos gaan invullen. We willen meedenken hoe het bos toch weer open kan. Samen met de gemeente gaan bedenken hoe dit mogelijk is op een natuurvriendelijke manier." Ook is er een kans dat de gemeente bij 'goed nieuws' voor de vrienden, een andere juridische aflegt. Creemer: "Ik geloof ook best dat we niet meteen van de gemeente af zijn. We hopen het wel, dat ze denken dat het moeilijk wordt." Vandaag zal blijken of de Raad van State uitspraak doet in het voordeel van gemeente Purmerend, of toch de kant kiest van de andere partijen.

