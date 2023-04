Rechter geeft gemeente gelijk: terechte dwangsom voor Amandy's limonade- en wijnproeverij

Amandy de Ruijter moet stoppen met haar limonade- en wijnproeverij aan huis in Schoorl. Na het kort geding heeft de bestuursrechter besloten dat de dwangsom van 10.000 euro terecht is opgelegd en blijft dus gelden. "Het schriftelijk akkoord van een wethouder is in de gemeente Bergen niets waard."

Tot een aantal weken terug runde Amandy de Ruijter, samen met haar man Rob Burgering, een limonade- en wijnproeverij in een atelier naast haar villa in Schoorl. De proeverijen en de bestellingen die ze als tussenpersoon doorstuurt aan haar leveranciers, leverden haar per maand zo'n zevenduizend euro aan omzet op.

Maar als ze na een verhuizing naar Schoorl met haar activiteiten doorgaat, krijgt ze na een controle plots de gemeente op haar dak. Als de proeverijen in het atelier niet per direct stoppen, kan Amandy een boete van 10.000 euro verwachten. De activiteiten, zoals het serveren van alcohol en spijzen en het doorverkopen van wijn, zouden in strijd zijn met het bestemmingsplan en onder het bedrijven van horeca vallen. 'Terecht', vindt de bestuursrechter.

Volgens Amandy en Rob is hierdoor de verwachting geschept dat een voortzetting van de proeverij iets verderop in Schoorl geen probleem zou zijn. "Dat was het in Bergen ook niet."

Uit mailcontact tussen de partner van Amandy en voormalig wethouder Klaas Valkering valt te lezen dat 'zolang de proeverijen kleinschalig blijven, in familiaire of huiskamersferen, er geen alcoholvergunning of een wijziging in het bestemmingsplan nodig is'.

De eerder opgelegde dwangsom wordt daarom niet opgeheven. Ook krijgt Amandy geen vergoeding voor haar gemaakte proceskosten. "Een brief van de wethouder is in deze gemeente niets waard", reageert Rob, de partner van Amandy.

'Er is een dwangsom opgelegd, omdat de activiteiten niet vallen onder kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, maar onder horeca. Dat is in strijd zijn met het bestemmingsplan van de woning.'

"We zijn nu ineens horeca, terwijl we in coronatijd geen bijstand kregen, omdat we geen horeca waren"

"Ik krijg een schriftelijk akkoord voor de proeverij en nog geen jaar later bepaalt de gemeente met een nieuwe jurist dat het toch niet mogelijk is. Dit laat weer het fantastische beleid zien van Bergen zien."

Zinloze investering

Het laatste woord is hier volgens Rob dan ook nog niet over gezegd. "We zijn nu ineens horeca, in coronatijd waren we dat niet. Toen kregen we geen bijstand, waar we blijkbaar wel recht op hadden. Daar gaan we zeker nog aanspraak op maken. We hebben meer dan een ton in het nieuwe atelier gestoken. Die investering zouden we nooit maken als we hadden geweten dat het zinloos was."

Verder procederen heeft volgens het stel weinig zin en kost vooral energie. "We gaan ons niet langer verzetten, dat is totaal zinloos. Hopelijk kunnen we doorgaan op een andere plek. We zijn aan het kijken naar een alternatieve locatie."