Ochtendkranten in Lutjebroek worden door aanblijvende onrust pas 's middags bezorgd

Inwoners van Lutjebroek krijgen vanaf vandaag hun krant niet 's ochtends, maar 's middags bezorgd. Dat heeft de Enkhuizer afdeling van Mediahuis laten weten. Door de onrust in het dorp worden de krantenbezorgers nageroepen, of worden er foto's gemaakt. "We hebben in de afgelopen jaren veel meegemaakt, maar nog nooit zoiets als dit", vertelt Margreet ten Hagen, depothoudster in Enkhuizen. "We dachten dat de onrust na eerdere berichtgeving over zou zijn."

Ondanks het afgeronde onderzoek van de politie blijft de onrust in Lutjebroek aanhouden. Dit gaat zelfs zo ver dat de depothouders, die de ochtendkranten in het dorp bezorgen, besloten hebben om de kranten vanaf vandaag niet 's ochtends, maar in de middag te bezorgen.

Een week geleden meldde de wijkagent van het dorp dat er meldingen binnengekomen waren van verdachte personen. Zij zouden langere tijd bij bepaalde huizen blijven staan en 'kennis van de wijk opdoen'. Nadat de agent een paar dagen later een gerichte controle had uitgevoerd en de personen had aangesproken werd gemeld dat dit nieuwe krantenbezorgers zijn. Omdat ze hun wijken nog moesten leren kennen zouden zij veel gebruik van hun telefoon maken, en ook met een zaklamp door de wijk lopen om de huisnummers goed te kunnen lezen.

De vaste bezorger van de ochtendkranten in Lutjebroek is al enige tijd ziek, en door een tekort aan personeel worden verschillende bezorgers in andere delen van Nederland gevraagd om de wijk over te nemen.

Bij hoge uitzondering kunnen deze bezorgers zelfs uit Noord-Brabant komen. Door de verre afstand zijn zij niet bekend met de wijken in West-Friesland, waardoor zij adressen op hun telefoon moeten opzoeken, of een zaklamp gebruiken om huisnummers goed te lezen.

"Zij zijn hier soms een paar dagen, of hooguit een week. We hoopten door alle berichtgeving en de uitleg van de politie dat de onrust in Lutjebroek weg zou gaan. Maar dit is niet het geval", licht Ten Hagen toe. "Inmiddels hebben we vier opzeggingen van bezorgers gekregen, die niet meer in Lutjebroek willen lopen. Hierdoor zijn mijn man en ik het sinds vorige week donderdag zelf gaan doen. Dit kost ons een hoop extra tijd."

Abonnees worden ingelicht

Bij het bezorgen van de ochtendkranten werden Margreet en haar man nageroepen door een man in Lutjebroek, die hen vroeg wat ze kwamen doen. "Kranten bezorgen", luidde de reactie van Ten Hagen. De man vertelde daarna dat hij het niet geloofde en de politie zou bellen, en drukte minutenlang op de claxon van zijn auto.

Toen de politie poolshoogte kwam nemen, en Margreet en haar man konden toelichten dat zij inderdaad gewoon de krant kwamen bezorgen, was de situatie gesust. Het zorgde er wel voor dat er nu besloten is om de krant niet meer 's ochtends vroeg, maar in de loop van de dag te bezorgen.

"We kunnen een hoop hebben, maar dit heb ik in de afgelopen jaren nog nooit meegemaakt. En het gebeurt ook alleen in Lutjebroek", zegt Ten Hagen. "Daarom kiezen we er voor om de krant voortaan in de loop van de dag te bezorgen. Met de uitgever van de kranten hebben we een afspraak gehad. Zij gaan de abonnees inlichten dat hun krant voorlopig niet meer voor 7.00 uur op de deurmat ligt."

Ten Hagen hoopt door de toelichting dat de onrust in Lutjebroek zal afnemen. "Pas wanneer wij het weer veilig vinden om 's morgens in Lutjebroek te komen gaan wij weer in de ochtend bezorgen."