Drugslab ontdekt in Enkhuizen, politie doet onderzoek

Bij een bedrijfspand aan het Voorland in Enkhuizen is vanochtend een drugslab ontdekt. De politie voert momenteel een groot onderzoek uit.

Op dit moment wordt er door de Landelijke Faciliteit Ontmanteling (LFO) onderzoek in het bedrijfspand gedaan. Hoe groot het lab is en om wat voor een drugslab het gaat, dat kon de politie nog niet zeggen.

Dit is een bericht van de gemeenschappelijke Westfriese nieuwsredactie

Meer nieuws uit West-Friesland?

💬 Blijf op de hoogte via onze Facebookgroep Nieuws uit West-Friesland. Reageer, discussieer en deel jouw nieuws

📧 Stuur ons jouw tips op via [email protected] of app ons via 06-23405405

✏️ Tikfout gezien? Laat het ons weten via [email protected]