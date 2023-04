IJssalon sluit deuren na overlast daklozen en verslaafden: "Doodsbedreiging op vol terras"

IJssalon Bella Gioia aan het Julianaplein in Den Helder is voorlopig even dicht. Eigenaar Raymond Barriel is de overlast zat van daklozen en verslaafden die in het aangrenzende stadspark rondhangen. Afgelopen weekeinde escaleerde de situatie op een overvol terras: "Hij deed alsof hij een pistool greep en zei: Ik maak je af."

De stoelen staan binnen en de ijsbakken zijn leeg. IJssalonhouder Raymond Barriel is nog zichtbaar ontdaan van al het gedoe afgelopen weekeinde. "Er stonden wat mannen te drinken en ik vroeg ze verderop te gaan staan omdat ik kinderen op het terras had. Eentje werd zo boos dat hij me begon te bedreigen alsof hij een pistool zou pakken uit zijn broekzak. Je mag gerust weten. Dat ik 's avonds thuis kwam was ik een gebroken man." "Ik kan niet meer instaan voor de veiligheid van mijn personeel," gaat Barriel verder. "Er lopen hier meisjes rond van 15. Ik ben bang dat het ze gaat tekenen voor het leven. Dit wil je niet meemaken als je een bijbaantje hebt. Mijn vrouw durft hier 's avonds niet alleen te zijn. Erger nog; dametjes van 80 die hier aan het plein wonen, durven niet meer naar buiten." Zijn bericht op Facebook over de sluiting krijgt tientallen reacties: "Te triest voor woorden. Je mag toch verwachten dat hier hard tegen opgetreden wordt," schrijft een sympathisant. Tekst gaat door onder de video.

De ijssalon aan het Julianaplein houdt de deuren tot pasen dicht na bedreigingen. - NH Nieuws / Regio Noordkop

Bier De overlast op het Julianaplein in Den Helder is langer een probleem voor de stad. Meerdere daklozen en verslaafden brengen er hun dagen door en vallen ondernemers en dus ook bewoners lastig, volgens Barriel. Een buurvrouw vertelt over groepjes mannen met bierblikken en dat de portiekdeur 's avond angstvallig dichthouden: "Het is intimiderend als je naar buiten wilt en er constant mensen voor de ingang staan. Of ze staan tegen je bel te drukken 's avonds." Barriel hoopt komend weekeinde de deuren weer te openen. "Eerst even tot rust komen." Hij heeft net drie jaar geleden zijn ijssalon geopend. Bijna tegen beter weten in: "Mensen zeiden tegen me: Waar begin je aan? Maar ik houd van deze stad." Zijn oplossing voor de overlast? "Ja, zeg het maar. Ik zie handhaving lopen aan de overkant. Ze schrijven bonnen uit voor foutparkeerders en mensen die hun hond laten poepen, terwijl er hier voor de deur blikken bier worden opengetrokken. Dan zie ik ze niet."