Bewoners Gaasperdam pissig over verdwijnen directe metrolijn: "Mist verbinding met de stad"

Het GVB wil het aantal metrolijnen in Amsterdam verminderen van 5 naar 4. Volgens het plan, worden lijn 50 en 53 samengevoegd. Dat betekent dat de directe verbinding tussen station Gaasperplas en CS verdwijnt. Buurtbewoners uit Gaasperdam in Zuidoost zijn daar niet over te spreken: "Dit maakt de stad alleen nog maar toegankelijk voor kleine groep mensen."

Volgens het nieuwe plan is een rechtstreeks metroritje vanaf station Gaasperplas, Kraaiennest, Ganzenhoef en Diemen Zuid richting Amsterdam Centraal er straks niet meer bij. Om vanuit Zuidoost toch in het centrum te komen is een overstap nodig op station Van der Madeweg. Marjolein van der Hein woont in Gaasperdam en begrijpt niets van de nieuwe plannen: "Station van der Madeweg vind ik zelf geen prettig station. Ligt in de middle of nowhere. Het is er koud, donker en tochtig in de winter en je mag maar hopen dat je overstap er snel komt. Als je niet goed ter been bent, weet ik niet hoe dat gaat, maar praktischer wordt het er niet van", vertelt van der Hein.

"Ik kan dan niet meer naar de stad op een eenvoudige manier" Carla Bonder, moet met een rollator met het ov

Buurtbewoner Carla Bonder, is moeilijk ter been en weet maar al te goed dat overstappen met een rollator geen pretje is: "Meestal moet ik als laatste uitstappen omdat iedereen al aan het rennen is. De volgende is dan al vol omdat die van Gein komt. Je hebt daar de HvA, UvA en AMC, zie daar maar tussen te komen." Ook Bonder is niet te spreken over de nieuwe plannen: "Ik vind dat ouderen benadeeld worden, zoals wel vaker met het vervoer." Wat het voor haar gaat betekenen als de plannen doorgaan? "Mijn wereldje wordt dan kleiner. Ik kan dan niet meer naar de stad kan op een eenvoudige manier. Voor mij is dat een uitje. Dan kom ik uit de wijk."

Zo ziet het metronet er straks uit.

Volgens van der Hein zal wordt het niet alleen lastiger om het centrum in te komen maar zal het ook onaantrekkelijker worden om richting Zuidoost te gaan: "De gemeente wil dit gebied aantrekkelijker maken, om te recreëren en om de binnenstad te ontlasten. Maar mensen zullen hier niet komen als je er niet goed kan komen."

"De overstap op Van der Madeweg is een goede overstap; ook vanuit toegankelijkheidsoogpunt" GVB

Het GVB laat weten dat het samen met zijn opdrachtgever, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Amsterdam, zelf verantwoordelijk is om de komende paar jaar het omzetverlies op te vangen: "In het Concept Vervoerplan 2023-2024 staan voorstellen om het ov-netwerk aan te passen. Deze voorstellen voldoen aan zowel de besparingsopdracht, maar ook aan de opdracht van onze opdrachtgever Vervoerregio Amsterdam om zo veel mogelijk overlappende lijnen uit het netwerk te halen. Belangrijk is wel dat daarbij de hele stad voor de reiziger bereikbaar blijft, aldus een woordvoerder. Over de extra overstap meldt het bedrijf: "De overstap op Van der Madeweg is een goede overstap; ook vanuit toegankelijkheidsoogpunt. Het platform is overdekt en om over te stappen hoef je slechts een paar meter te overbruggen naar de andere kant van het perron", vertelt de organisatie.

Nog niet definitief Van der Hein reageert op de kostenbesparing: "Snap wel dat er in gesneden wordt maar ov zou geen commerciële tak van sport moeten zijn, maar gewoon een recht voor bewoner. Op deze manier maakt de stad alleen nog maar toegankelijk voor kleine groep mensen", aldus van der Hein. Het metroplan is nog niet definitief: "Als er alsnog vanuit het Rijk een bijdrage voor 2024 komt, is er meer ruimte voor openbaar vervoer", vertelt het GVB. De Vervoerregio Amsterdam, opdrachtgever van het GVB, neemt half juni een besluit.