Jong AZ kan Telstar niet helpen en verliest van De Graafschap

Martens begon de wedstrijd met Mayckel Lahdo, Mexx Meerdink en Myron van Brederode die zaterdagavond allemaal nog minuten maakten bij het eerste elftal. Ook Wouter Goes, Zico Buurmeester en Yusuf Barasi stonden aan de aftrap. Toch kwam Jong AZ kort voor rust op achterstand nadat de bal op de stip ging voor een handsbal. Alexander Büttner benutte de penalty.

In de tweede helft waren er voor de thuisploeg kansen voor Lahdo en Meerdink. Zico Buurmeester raakte de paal. Tot een treffer kwam Jong AZ niet waardoor de ploeg verder afglijdt op de ranglijst. Jong AZ, dat drie punten pakte uit de laatste zes wedstrijden, staat nu dertiende.

Opstelling Jong AZ: Owusu-Oduro; Van Aken (Postma/82), Goes, Schouten (Reverson/88), Stam (Kwakman/82) , De Jong, Barasi, Buurmeester: Lahdo (Griffith/64) , Meerdink (Kewal/64) en Van Brederode

Jong Ajax klopt Dordrecht

In Amsterdam versloeg Jong Ajax FC Dordrecht met 4-1. Na een tamme openingsfase schoot Silvano Vos in de 21e minuut ineens van afstand raak. Een klein kwartier later maakte Dordrecht even onverwacht gelijk: de van Feyenoord gehuurde Tdijany Touré passeerde doelman Tom de Graaff. Heel lang konden de Schapenkoppen niet genieten van de voorsprong, want Diyae Jermoumi bepaalde met zijn eerste doelpunt in het betaalde voetbal in de 40e minuut de ruststand op 2-1.

Tekst gaat verder onder de foto.