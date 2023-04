'Bizarre voorstellen' voor huurverhoging: Stichting !Woon doet boekje open

Huurverhogingen van 650 euro, sloten verwisselen of onwettige huuropzeggingen: Stichting !Woon publiceerde maandag de meest voorkomende problemen en raarste capriolen van Amsterdamse verhuurders in De staat van de huurder 2022.

Puntsgewijs somt de stichting, die opkomt voor de rechten van huurders, op wat er het afgelopen kalenderjaar voor problemen gemeld werden. Zij kregen bijvoorbeeld veel klachten en vragen van jongeren en starters over extra 'servicekosten' die ze moeten betalen bovenop hun huurprijs. Die kosten blijken vaak onterecht en het is bovendien niet duidelijk waar het geld uiteindelijk precies aan is besteed.

Bizarre voorstellen

Daarnaast deed een aantal particuliere verhuurders volgens Stichting !Woon 'bizarre voorstellen' voor de huurverhoging per 1 juli, met hoge percentages of bedragen. Zo verhoogt Rappange 'op basis van indexering' de huur met 9,7 procent, terwijl zij de rest van het jaar op geen enkele brief over achterstallig onderhoud of dubbelglas reageerden. En Makelaar Hoen staat toe dat er bij vergunning voor kamerverhuur een extra bewoner mag blijven wonen, op voorwaarde van 650 euro extra huur per maand.

Verder weten veel corporaties (Stadgenoot, Ymere, Eigen Haard, de Alliantie, Rochdale) niet wat ze moeten doen als een huurder de huurverhoging niet accepteert; zij moeten dan namelijk eerst naar de Huurcommissie stappen. Vooral Stadgenoot en Ymere 'maken het bont', zegt de stichting. Zij blijven toch automatische incassoverzoeken (per sms of WhatsApp) sturen, ondanks dat huurders al contact met de corporatie hebben opgenomen, wat leidt tot veel onrust bij bewoners.

Schimmel

Ookwordt er zowel door particuliere verhuurders als woningcorporaties vaak niet goed gereageerd op meldingen over vocht en schimmel, of op verzoeken voor dubbelglas. Vooral corporaties zeggen over dit laatste dat dit niet in hun 'meerjarenplan' past. En dat terwijl er volgens de stichting 100.000 woningen in Amsterdam nog steeds enkelglas hebben, iets wat zij anno 2023 moeilijk uit te leggen vinden. Particuliere verhuurders handelen wel vaak naar dit verzoek.