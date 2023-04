Al dagen verkeerschaos in Nieuw-West, bewoner grijpt in en regelt zelf verkeer

Na een afsluiting van een deel van een rotonde van de Slotermeerlaan staan er sinds vorige week in de spits dagelijks lange files op en rond de Burgemeester Röellstraat. Voor buurtbewoner Samir Nasroui was het een reden om zelf de straat op te gaan.

Nasroui is bevoegd verkeersregelaar en wordt regelmatig op verschillende plekken ingezet, maar nu staat hij er vrijwillig. De gemeente heeft zelf geen mensen ingehuurd om het verkeer te regelen en dat vindt hij een slechte keuze.

Gevaarlijk punt

"Ik zie dat het een gevaarlijk punt is", zegt Nasroui. "Dan doe ik het. Want dat is mijn burgerplicht. Om de burgers van Amsterdam veilig en wel te beschermen. Ik voel me gewoon verplicht om iedereen daar veilig bij te helpen." Hij ziet er gevaarlijke situaties ontstaan, zoals geïrriteerde automobilisten die op het fietspad rijden.

Dat het heel druk is op en rond de Burgemeester Röellstraat bleek ook uit berichten van automobilisten die AT5 vorige week ontving. "Sinds een paar dagen is het verkeer in Nieuw-West een puinhoop vanaf het Plein '40 '45 tot aan Osdorp, het is bijna niet te doen met de auto", schreef iemand die vond dat Nasroui voor zijn inzet 'een medaille verdient'.