Vaarseizoen begint weer; lange wachtrijen voor ligplaatsen in Haarlem en Heemstede

De gemeente Haarlem laat weten dat ligplaatsen gewild zijn en dat er een lange wachtlijst bestaat zonder daaraan een wachttijd te vermelden. Daarentegen geeft de gemeente Heemstede aan dat de gemiddelde wachttijd oploopt tot enkele tientallen jaren. “Wij kunnen misschien kijken of er in het dorp nog ligplaatsen bij te verzinnen zijn”, reageert burgemeester van Heemstede, Astrid Nienhuis. "Al zal dat geen zoden aan de dijk zetten."

Voor de 34 ligplaatsen in de nieuwe haven van Heemstede waren maar liefst 573 aanmeldingen. Die waren dus snel vergeven. De haven werd in samenspraak met enkele omwonenden, ondernemers en andere belangstellenden vormgegeven. Deze groep pleitte onder meer voor een sloepverhuurbedrijf zodat meer mensen van het water kunnen genieten.

Belangstelling

Tijdens de opening van het sloepverhuurbedrijf was er veel belangstelling vanuit de buurt. Buurvrouw Elize Nouwens vertelt dat ze blij is dat er steeds meer reuring in het havengebied komt. “In de zomer is het hier nu al een gezellige bedoeling. Ik denk dat het nog leuker wordt met de boorverhuur erbij.”

Zelf hoopt ze er ook gebruik van te maken. "Ik heb wel eens nagedacht over het kopen van een boot maar er komt veel bij kijken. Als ik er een bij mij voor de deur kan huren, zal ik dat vast een keer doen."

Wel vindt ze het jammer dat er niet gezwommen mag worden in het water. "Handhaving let daar ook echt op." Nienhuis bevestigt dat en geeft aan dat de gemeente in het vaarseizoen extra handhavende taken heeft. "Het is fijn als iedereen lekker kan recreëren zonder elkaar lastig te vallen. De meeste handhavende taken worden trouwens verzorgd door Haarlem.”