Tegels eruit, groen erin. Het NK Tegelwippen is weer begonnen. Wat drie jaar geleden begon als een ludieke strijd tussen Amsterdam en Rotterdam is uitgegroeid tot een landelijk evenement. Inmiddels zijn er 4,3 miljoen tegels verwijderd. Gemeenten hebben nog tot en met eind oktober de tijd om mee te doen. Vorig jaar won Hollands Kroon in de categorie kleine gemeenten. "Maar wippen is belangrijker dan winnen", zegt Remco Moen Marcar, mede oprichter van het NK Tegelwippen.

Door betegelde tuinen kan regenwater niet weg en ontstaat hittestress

Door het weghalen van tegels uit tuinen wordt Nederland klimaatbestendiger, vertelt Moen Marcar in het televisieprogramma Pak An Groen. "Het gaat steeds harder regenen en dat water moet ergens naar toe. Daarnaast wordt je een gelukkiger mens als je uitkijkt op groen. Elke tegel die je weghaalt is potentieel groen geluk." Bovendien zorgen tegels in de zomer voor hittestress. Ze nemen warmte op en stralen die af naar onze huizen. Daarom is het in de stad altijd een paar graden warmer.