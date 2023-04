Dit jaar staan er weer flink wat wegwerkzaamheden op de planning, NH heeft alle grote projecten op een rijtje gezet zodat je voorbereid de weg op kan gaan. Of kan omrijden. Bekijk het in het kaartje hieronder.

Alleen projecten die veel invloed hebben op de weggebruiker zijn in deze kaart opgenomen. Door je muis over het lijntje op de kaart te bewegen zie je de desbetreffende weg, door op de weg te klikken is er extra informatie te zien.

Rood = A-Wegen

Blauw = N-Wegen