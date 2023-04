De fik erin! Meierblissen Texel kunnen ondanks stikstofregels toch doorgaan

De strengere stikstofregels leken even roet in het eten te gooien voor de meierblissen op Texel, maar de gemeente had toch goed nieuws. Net zoals elk jaar mogen ook nu de grote stapels hout worden opgebouwd. Wel is er minder tijd voor het opbouwen: waar het eerst vanaf 1 april mocht, mag het nu vanaf 15 april. Ze worden op 29 april aangestoken.

De gemeente Texel had een onderzoek laten doen naar de stikstofneerslag van de meierblissen. 'Daaruit is gebleken dat er geen significant negatieve effecten te verwachten zijn', aldus de gemeente. Ze mogen dus weer worden opgebouwd en aangestoken.

Dennis Boon is blij dat het kan doorgaan. Hij bouwt elk jaar mee aan de meierblis in De Cocksdorp. "Ik zat ook niet echt in spanning, moet ik zeggen. Ik was er eigenlijk wel een klein beetje vanuit gegaan dat het zou doorgaan. Maar je weet het natuurlijk nooit."

Traditie

De meierblis mag als het aan hem ligt zeker niet verdwijnen. "Mijn vader en voorvaders deden het al. Ik heb zelf twee zoons van 10 en 7, zij kijken er ook weer naar uit. Het blijft traditie, dat moet je niet tegenhouden. We maken er één groot feest van, met ook de kinderen erbij. Met z'n allen staan we rond het vuur, een biertje in de hand en vlees van de barbecue."

Hij vervolgt: "Alle durpers - het is echt een gemeenschap - kijken er naar uit. We zijn er ook al lange tijd mee bezig om het hout op te sparen. Elk beetje snoeiafval wordt apart gelegd. Nu moeten we alleen nog iets langer wachten met het opbouwen. Maar dat geeft niet."

Vertrekkend burgemeester Michiel Uitdehaag roept mensen, zoals elk jaar, op om wel alleen schoon en ongeverfd afvalhout en snoeiafval naar de meierblissen te brengen. "Zo kunnen we met elkaar genieten van deze mooie traditie."

Middeleeuwen

Elk jaar worden eind april tientallen grotere en kleinere vreugdevuren aangestoken. Het is een traditie die mogelijk al stamt uit de Middeleeuwen en was bedoeld om de koude, donkere winter te verdrijven en de komst van het licht te vieren.

Een aantal jaar geleden dreigde de meierblis te verdwijnen, omdat het stoken van vuur in het openbaar aan banden gelegd werd. De Texelaars kwamen hiertegen in het geweer en de traditie werd gered. De meierblis is inmiddels ook cultureel erfgoed geworden.