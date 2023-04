Enkhuizen wil snel meer geld aan Pancratiusschool geven vanwege ruimtegebrek

De school heeft zelf een aanvraag bij de gemeente gedaan voor een extra budget. Zij zijn de laatste jaren flink gegroeid in het aantal leerlingen en hebben daarom recht op meer ruimte en budget. De gemeente gaat daar in mee, al wil een woordvoerder vanwege concurrentiegevoelige informatie nog niet veel kwijt over hoe hoog dat bedrag is.

Ook is er nog onduidelijk hoe de uitbreiding eruit komt te zien. De school was nog niet bereikbaar voor toelichting. Maar het zou kunnen betekenen dat er een extra verdieping op het schoolgebouw in de Doelenstraat in Enkhuizen wordt gebouwd. Ook een uitbreiding in de breedte of een extra gebouw waar de leerlingen les krijgen behoort tot de mogelijkheden.

Naast een deel van het budget voor de uitbreiding moet het nieuwe gedeelte van de school worden ingericht. Mocht het geld door de gemeenteraad van Enkhuizen toegezegd worden, dan kan de schoolleiding hier tafels, stoelen en andere materialen voor in de leslokalen van aanschaffen.

Goed onderwijs

Het budget voor de scholen is onderdeel van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) van de SED-gemeenten. Aan het einde van dit jaar moet dit plan afgerond zijn. Omdat scholen zoals de Pacratius in Enkhuizen vanwege ruimtegebrek in de problemen komen, kunnen zij volgens de gemeenten niet wachten op de afronding van het plan.

Wethouder Win Bijman, die onderwijs in zijn portefeuille heeft, wil de nadruk leggen op goed onderwijs in Enkhuizen. "Het is belangrijk voor de kinderen in Enkhuizen dat er goede scholen voor het basisonderwijs zijn. Daar moeten we de komende jaren veel in investeren en dit is daar een eerste voorbeeld van."

Meer verouderde scholen

Zeker in de binnenstad van Enkhuizen zijn de schoolgebouwen flink verouderd of aan vervanging toe. Plannen voor een Integraal Kind Centrum (IKC) met daarin twee scholen (De Tweemaster en Het Mozaïek), een kinderdagverblijf (Berend Botje) en een gymzaal sneuvelden, omdat in 2021 de gemeenteraad weigerde daarvoor meer geld uit te trekken.

Nu het college in Enkhuizen een voorstel heeft gedaan, is het aan de gemeenteraad om een beslissing te nemen over de Pancratiusschool. Hier wordt naar verwachting deze maand over beslist.

Bij een akkoord kan de Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland, waar de Pancratiusschool in Enkhuizen onder valt, vergunningen aanvragen die nodig zijn voor de start van de bouw.