Bronzen beeld met grondplaat en sokkel gestolen uit achtertuin in Venhuizen

Een opmerkelijke diefstal heeft afgelopen weekend plaatsgevonden in Venhuizen. Een bronzen beeld is - geheel met sokkel en grondplaat - meegenomen vanuit een achtertuin aan De Witte Valk. Een buurvrouw ziet de diefstal naar eigen zeggen 'half gebeuren'. De politie doet momenteel onderzoek en is op zoek naar getuigen.

Het gestolen beeld met de sporen die zijn achtergelaten - Vief Holistisch

De diefstal zou volgens een buurvrouw rond 3.00 uur hebben plaatsgevonden. Volgens haar zouden twee mannen in de nacht van zaterdag op zondag een tuin zijn binnengedrongen. "Ik heb de daders gezien, maar ik ken ze niet", vertelt ze vandaag. De verdachten lopen vervolgens naar het bronzen beeld toe en slepen dat met z'n tweeën naar de voorkant van de woning. Hoofdwond Daar wordt het beeld - geheel met grondplaat en sokkel - in de kofferbak van een zwarte stationwagen geladen. Als de twee verdachten met een open achterklep willen wegrijden, valt het beeld uit de stationwagen, waarna de sokkel gedeeltelijk afbreekt. Het restant is met de grondplaat en het beeld opnieuw ingeladen, waarna de verdachten wegrijden in de richting van De Stad Riga in Venhuizen. In een Facebookbericht dat de buurvrouw heeft geplaatst, vertelt ze dat de bestuurder de achterklep wil sluiten, maar dat die op het hoofd van de bijrijder valt. De man heeft dus mogelijk een wond op zijn hoofd of voorhoofd. Volgens de buurvrouw gaat het om twee mannen met blond haar, waarvan er een misschien zelfs rossig kan zijn. De langste van de twee is wat steviger gebouwd, aldus de buurvrouw. Zij komen aanrijden in een zwarte stationwagen, waarvan het merk en type nog onbekend zijn. Politie onderzoekt diefstal De politie laat aan WEEFF/NH Nieuws weten dat ze meerdere meldingen hebben binnengekregen over de diefstal, die ergens tussen zaterdag 21.00 uur en zondag 14.30 uur zou hebben plaatsgevonden. Hoewel zij het profiel van de verdachten niet kunnen vaststellen, worden tips wel gebruikt voor het onderzoek. Ook het voertuig wordt hierin meegenomen. "We roepen getuigen die iets gezien hebben op om zich te melden. Hopelijk leidt dit naar de daders", aldus een woordvoerder. "Dit kan via het algemene telefoonnummer van de politie."