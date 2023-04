Celstraffen tot 15 jaar voor wildwestoverval op waardetransport

Acht mannen die verdacht werden van het uitvoeren van een gewelddadige overval op het waardetransport in Amsterdam-Noord en de wild west taferelen in Broek in Waterland hebben van de rechter celstraffen tot 15 jaar gekregen.

Manuel T. zou alleen kistjes gedragen hebben, Nourdine H hield de chauffeurs in bedwang

De rechtszaak tegen de verdachten startte enkele maanden na de mislukte goudroof op een waardetransport bij Schöne Edelmetaal. De daders gingen er half mei 2021 met een buit van ruim 12 miljoen euro vandoor. Met gierende banden en schietend in de lucht, baanden ze zich een weg door Amsterdam-Noord om uiteindelijk in de weilanden bij Broek in Waterland te stranden. Verdachten uit Frankrijk, België en Marokko Even daarvoor had de politie al de achtervolging ingezet. Daarbij zouden uiteindelijk ook schoten gelost worden; iets wat één van de overvallers, een 47-jarige Fransman, niet zou overleven. Zes anderen werden daarna aangehouden. In de nasleep van de overval kwamen daar twee verdachten bij. De verdachten, die uit Frankrijk, België en Marokko komen, bereidden hun goudroof volgens het Openbaar Ministerie (OM) tot in de puntjes voor. Tijdens de voorbereiding zouden er bijvoorbeeld beelden zijn getoond van de plek die overvallen moest worden. Tijdens de inhoudelijke behandeling van de strafzaak eiste het Openbaar Ministerie celstraffen tot achttien jaar. Van alle verdachten kreeg alleen Mirand A. een lagere strafeis van vijf jaar cel. Hem wordt alleen verweten dat hij medeplichtig was aan de overval. Later meer...

Nog vijf andere verdachten Acht mannen horen vandaag het vonnis van de rechtbank in hun zaak, maar in de ogen van justitie waren minstens 13 personen betrokken bij de mislukte goudroof. Een van hen, de 37-jarige Fatih A., werd op 10 mei 2022 aangehouden. Begin april staat in zijn zaak een inleidende zitting op het programma. Een andere, vrouwelijke verdachte uit België werd 7 januari 2022 aangehouden. De raadkamer van de rechtbank heeft haar voorlopige hechtenis onlangs opgeheven. Twee mannen uit België zijn in het buitenland aangehouden, justitie is nog op zoek naar één voortvluchtige.

