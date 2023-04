De Peiling: maximaal 5 minuten douchen is meer dan genoeg

Om een dreigend tekort aan drinkwater in 2030 moeten er snel een pakket aan maatregelen komen. En de urgentie is groot want sommige drinkwaterbedrijven hebben nu al te weinig reserves meldt het RIVM . Wat kunnen wij doen om water te besparen? En doe jij al iets om zuiniger om te springen met water?

De vraag naar drinkwater zal tot zeker 2030 stijgen, maar door klimaatverandering en verontreiniging staat het aanbod ervan onder druk. Er komen nu al regionaal tekorten voor.Het kabinet wil dat het watergebruik per persoon in 2035 is gedaald naar 100 liter per dag.

Oplossingen

Water moet langer worden vastgehouden en er moeten grotere watervoorraden worden aangelegd, bijvoorbeeld door meer water in de duinen of bekkens op te slaan. Ook moeten alternatieve waterbronnen worden ontwikkeld, zoals de winning van drinkwater uit brak of zout water en uit rioolwater. Het RIVM-rapport eindigt met een waarschuwing en oproep aan alle betrokken partijen: "Veel knelpunten zijn niet op een eenvoudige manier volledig op te lossen. Drinkwaterbedrijven ervaren lange, moeilijke procedures bij het realiseren van nieuwe winningscapaciteit. Daarom is een extra gezamenlijke inspanning en dialoog nodig tussen drinkwaterbedrijven, provincies, de rijksoverheid, waterschappen en andere stakeholders om aan de stijgende drinkwatervraag in 2030 te kunnen voldoen."

Wat vind jij?

Ben jij je bewust van je watergebruik? Wat doe jij om water te besparen? En douche jij maximaal 5 minuten?