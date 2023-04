Ontwikkelaars Bovenkerkerweg waarschuwen Amstelveense politiek: 'Te veeleisend'

Vastgoedontwikkelaars Maarsen Groep en Zadelhoff zijn blij dat zij eindelijk concrete plannen kunnen maken voor de bouw van honderden appartementen tellende wooncomplexen aan de Bovenkerkerweg in Amstelveen, waar nu verouderde bedrijfspanden staan. Toch waarschuwen zij de politiek ook: aan alle wensen voldoen gaat niet lukken.

Tijdens een raadsdebat werd vorige maand duidelijk dat huidige bewoners van de wijk Middenhoven willen dat de wooncomplexen niet hoger dan zes verdiepingen worden. De Nota van Uitgangspunten die vorige week is goedgekeurd staat een accent van tien bouwlagen toe, maar partijen riepen in hun pleidooi massaal op om rekening te houden met de wensen van de buurt.

"Wij zijn van mening dat de stapeling van alle eisen (betaalbaarheid, groen, beperking hoogte en volume, woninggroottes) de plannen in het huidige economisch klimaat onrealiseerbaar maakt", laat directeur van Maarsen Groep Ton Boon aan NH Nieuws weten.

Daarnaast werden moties ingediend waarin politieke partijen onder andere 'een groter aandeel betaalbare, sociale en ouderenwoningen en meer groen' eisten. Maarsen Groep en Zadelhoff 'onderschrijven die moties op hoofdlijnen, maar willen de politiek ook wakkerschudden. "De politiek zal scherpere keuzes moeten maken om de bouw van woningen op deze locatie mogelijk te maken."

Zij willen daarover de komende tijd in gesprek gaan met alle betrokken partijen: de gemeente, omwonenden en toekomstige bewoners. De volgende stap in het proces is het maken van een gebiedsvisie.