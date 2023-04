Beverwijk aA nl In België vonden ze de strip van Peter de Wit te cynisch

In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat de Peter de Wit. Zijn stripheld Sigmund houdt dagelijks spreekuur in De Volkskrant.

biografie naam: Peter de Wit geboren: Beverwijk, 1958 beroep: striptekenaar erelijst: VSB-publieksprijs (1995), Stripschapprijs (1999)

Peter de Wit zit in zijn werkkamer, annex logeerkamer, achter zijn tekentafel. "Het kloppende hart van Peter de Wit Producties", zoals hij het zelf noemt. Op ons verzoek tekent hij een Sigmund. Voor hij begint maakt hij het echt, zoals hij dat zelf noemt, door zijn speciale tekenbril op te zetten. Nu is hij klaar om te tekenen en om ondertussen onze vragen te beantwoorden. Wie is Sigmund? Sigmund is een kleine psychiater, die iedere dag in De Volkskrant een consult heeft voor de lezers. Er komt iedere dag een patiënt binnen, die hij behandelt of mishandelt. Het is maar net hoe je het wil zien. Hij is heel klein. Ik ben bijna twee meter dus Sigmund komt, denk ik, tot mijn knieën. Het is een klein opvliegend mannetje. Hij houdt niet zo erg van gezeur. Maar hij is, net als ik, met de jaren wel milder geworden.

Hoe is Sigmund ontstaan? Sigmund is ontstaan in een kleine sombere bui aan mijn tekentafel. Ik zat allemaal poppetjes te tekenen die zelfmoord pleegden, ze sprongen van bruggen af of ze hingen zichzelf op. En daar zat een doktertje bij. Die zag er eigenlijk al uit als Sigmund, met een zwart pak en een zwart oog. Dan kwam er een mannetje en die zei: ik wil zelfmoord plegen. En dan zei hij: dat is goed. Daar werd ik wel vrolijk van. Ik zocht al jaren voor een goed onderwerp voor een dagelijkse strip en dit was er één. Sigmund is aan één oog blind. Dat heb ik in het begin bedacht. Hij had eerst gewoon een bril, maar toen dacht ik: als ik het ene oog nou zwart maak, dan heeft ie ook meteen een verleden. Dan is er ooit iets gebeurd met zijn oog, maar we weten niet wat. Ik ook niet. Misschien een ongeluk of een boze patiënt, geen idee. Maar het geeft hem meteen iets sinisters , maar ook iets heel herkenbaars. Het is natuurlijk ook grafisch lekker in de krant: een zwart oog, het is meteen Sigmund.

Waar komen die grappen vandaan? Ik begin 's ochtends met De Volkskrant. Ik kijk dan of ik iets actueels kan doen, maar dat hoeft niet. Sigmund is een psychiater, dus het gaat over burn-out, stress en ouderdom, kinderen en opvoeding. En ook over depressie. Dat zijn tijdloze thema's, maar het is ook leuk om actuele dingen te doen. Dan probeer je wat en ga je schetsen en krabbelen. Als voorbeeld pakt Peter de Wit er een stapeltje van die krabbeltjes bij. Dat kan je dan niet weggooien, verklaart hij, want er zit misschien een tiende idee in. Of een kwart of een half. Dus er kan altijd iets uitkomen. Als ie doorgestreept is, dan is ie gebruikt. Dat moet ik wel doen want anders ga ik alles drie keer gebruiken.

Wat is de functie van een dagelijkse strip? Ik ben gewoon een kleine strip achterin de krant. Je hoort er elke dag in te staan en een lach op te troepen. Dat is eigenlijk mijn rol. Ik kan voor mezelf wel een grotere rol bedenken, maar meer is het niet. Sigmund begon ooit als een strip in een Belgische krant, Het Laatste Nieuws, als Meneerke Psy. Na drie maanden moest ie eruit, want ze vonden de strip te cynisch en te naar. Met die aanbeveling ben ik naar De Volkskrant gestapt. Die vonden het een leuke strip. Dat was 1992. Na al die jaren vindt Peter de Wit het nog iedere dag een feest om achter de tekentafel een nieuwe Sigmund te verzinnen. Het is zo lekker om aan die dingen te prutsen. Het houdt je van de straat en je mag doen wat je wil. Dus als De Volkskrant morgen zegt: we stoppen ermee, moet je ook naar de psychiater? Ja, dat is de keerzijde. Ik denk dat ik dan een kleine week bedroefd ben en dan verzin ik een andere strip. Ik moet er wel van leven. Ik kan niet te lang bij de pakken neerzitten. Maar ik denk niet dat ik dan naar de psychiater ga. En zeker niet naar Sigmund.

