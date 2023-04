Hilversumse kunstenares Elganan ontwerpt samen met Oekraïeners een vrijheidsrok: "Het zorgt voor verbinding"

Na de bevrijding van Nederland in 1945 droegen veel vrouwen bevrijdingsrokken. Dit ontwerp is geïntroduceerd door Mies Boissevain-van Lennep, een Amsterdamse feministe, jodenredster en verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog.

Geïnspireerd door haar eerste bevrijdingsrok is Elganan na gaan denken over wat vrijheid voor haar en de mensen om haar heen betekent. "Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak en veel vluchtelingen zich vestigde in Hilversum kreeg ‘vrijheid’ een heel andere betekenis. Op dit moment kreeg ik de ingeving om een link te leggen tussen een vrijheidsrok en de oorlog."

Twee borduurkistjes en een tolk

Rond diezelfde periode komt een medewerker van ArtHilversum met het idee om een project te beginnen waarbij kunstenaars werk maken geïnspireerd op de vluchtelingen. "Het voelde voor mij niet goed om alleen maar te halen en niks terug te doen", laat Elganan weten.

Met twee borduurkistjes en een tolk is zij zelf naar de het opvangcentrum op de Heuvellaan gegaan om de Oekraïense vrouwen te vragen of ze onderdeel wilden worden van haar project. "Dat triggerde iets in hen. Borduren is een techniek die nog veel wordt toegepast in Oekraïne, dus ze wilden meteen aan de slag. Ik gaf hun een lapje afgedankt militair textiel en ze waren vrij om te borduren wat ze wilden. Hierdoor was het eindresultaat voor mij ook een verrassing. Ik wilde hen niks opleggen, ze zijn vrij hier."

Afgedankte militaire kleding

Afgelopen zes jaar is Elganan werkzaam als museumdirecteur in het Waterliniemuseum in Bunnik. Daar komt zij in aanraking met defensie, die haar vertelt over de enorme textielafvalberg van afgedankte militaire kleding. Op nieuwe sokken na wordt bijna alles verbrand. "En dat is zonde. Soms is de kleding nog helemaal nieuw", laat de Hilversumse kunstenares weten.

In het distributiecentrum wordt alle persoonlijke informatie uit de kleding gehaald en het textiel verknipt. Het afgedankte textiel kan niet in zijn geheel naar winkels, omdat er dan misbruik van kan worden gemaakt. "Doordat het distributiecentrum erop vertrouwt dat ik het op de juiste manier verwerk in mijn kunst, heb ik de afspraak dat ik de kleding wel in zijn geheel mag meenemen."

