Kortenhoef aA nl Martin temt wilde planten voor in de tuin: "Het zijn natuurlijk wel lastpakken"

Sommige planten hebben hele specifieke voorwaarden om te overleven. Als die er niet meer zijn, dan sterven de planten uit het uit. Zelfs in de kwekerij van Martin Stevens lukt het niet altijd om bepaalde planten te kweken. Het bedrijf in Kortenhoef is een proeftuin voor de teelt van wilde planten, en daar is steeds meer belangstelling voor.

vrijwilligers helpen met het kweken van wilde planten - Marc Ruyg/NH Nieuws

Martin Stevens heeft als boswachter heel zijn leven doorgebracht in de natuur. Na zijn pensioen heeft hij een oude kwekerij tot leven gewekt waar hij samen met een groep vrijwilligers bijzondere planten kweekt. Hier wordt de natuur een handje geholpen en worden planten die in de vrije natuur groeien opgekweekt.

"Het zijn natuurlijk gewoon lastpakken met allemaal een eigen gebruiksaanwijzing" Martin Stevens - teelt wilde planten

De kwekerij is geen echt bedrijf maar een soort proeftuin waar men ervaring opdoet met de teelt van bijzondere soorten wilde planten. "Het zijn natuurlijk gewoon lastpakken", aldus Martin, "en die hebben allemaal een eigen gebruiksaanwijzing." De kennis die hier wordt opgedaan wordt gedeeld met hoveniers. Er is steeds meer belangstelling voor wilde planten in de tuin, maar niet iedereen heeft de juiste kennis van deze planten. Tekst gaat verder onder de foto.

Ieder plantje begint met een zaadje - Marc Ruyg/NH Nieuws

De wilde planten worden gekweekt zonder gebruik van pesticiden, maar dat betekent wel dat een deel van de planten ten prooi valt aan schimmels. Martin vindt dat je dat moet incalculeren. Volgens de voormalige boswachter moet je wilde planten niet te veel in de watten leggen. Als je een paar tegels weghaalt, kun je de planten gewoon in het witte zand zetten. "Ze gaan dan zelf op zoek naar voedsel en wortelen soms tot meters diep." Hoewel Martin niet het type is dat zich direct zorgen maakt, is hij pessimistisch over de staat van de natuur. "We zien wel dat het hard achteruit gaat. Als je zegt 'het is hopeloos' wat het misschien ook is, kun je bij de pakken neerzitten. Maar je kunt ook denken; 'ik probeer wat'." En samen met de vrijwilligers probeert Martin de natuur een handje te helpen.

Martin Stevens is drijvende kracht achter Kas&Co - Marc Ruyg/NH Nieuws