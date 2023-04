Eemnessers jeu-des-boulers en beachvolleyballers krijgen vaste plek: nieuwe velden op komst

Met de komst van de vier jeu-des-boulesbanen krijgt de lokale vereniging weer een vaste plek. Die was er altijd al voor sport- en ontmoetingscentrum De Hilt. Toen deze locatie vorig jaar juli bouwrijp gemaakt werd omdat hier nieuwbouw komt, bleek dat de Eemnessers die daar regelmatig hun balletje gooiden daar niet meer terecht konden.

Dat leidde tot een snelle zoekactie naar een andere locatie. Binnen een week was er een nieuwe plek gevonden. Sindsdien spelen de jeu-des-boulers op het Plantsoen. Dat zijn wel twee tijdelijke banen. Nu is het plan opgevat om vier nieuwe banen voor het Huis van Eemnes te realiseren. Dat sluit goed aan bij de wens van jeu-des-boulesvereniging.

Bosplantsoen

Dat geldt ook voor de komst van een beachvolleybalveld aan de achterzijde van de Eemnesser ontmoetingsplek. Volgens de gemeente moeten hiervoor wel een stuk bosplantsoen en enkele bomen wijken. “De aanleg van het volleybalveld biedt de kans om het bosplantsoen op te knappen en bomen te herplanten”, zo is te lezen in de stukken.

Op het plein voor het Huis van Eemnes is er onder andere al een groot skatepark, een klein speelveldje voor de allerkleinsten, een mini-voetbalveld, een basketbalveld en is dit de plek van jeugdhonk Impuls. Naast de vier banen en het veld komen er ook nog twee schaaktafels bij.

Uit de brief van wethouder Theo Reijn zou de aanleg van de nieuwe voorzieningen en andere kleinen werkzaamheden, zoals de twee schaaktafels, in februari of maart hebben moeten starten. Het lijkt erop dat iets te hoopvol is gepland. Wat al wel met potlood in de agenda staat, is het openingsfeestje van de banen en het veld. Dat moet voor de zomer plaatsvinden.