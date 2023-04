Lege clubkas en te weinig vrijwilligers: sportverenigingen dreigen massaal in de problemen te komen

Bijna de helft van de amateurclubs in Nederland belandt binnen vijf jaar in de ernstige problemen, blijkt uit nieuw onderzoek van het Register voor Verenigingsbestuurders. Bij Amsterdamse clubs gelden die problemen net zo, ziet Julius Egan van de Sportraad Amsterdam. Vooral de stijgende kosten voor verenigingen en een tekort aan vrijwilligers zijn een grote zorg.

Uit onderzoek van het Register voor Verenigingsbestuurders (RvvB) blijkt dat stijgende kosten, terugloop in beschikbare bestuurders en groeiende bureaucratie het besturen van amateurclubs moeilijk maakt. Dilo Kruyswijk is voorzitter van Apollo Basketball in Zuid en herkent de problemen. "Wij hebben ook last van de steeds maar stijgende kosten", vertelt hij. "Twee derde van ons hele budget gaat naar zaalhuur. Ook de parkeervergunningen en kosten voor trainers blijven maar stijgen. Uiteindelijk is dat niet meer te houden. Zeker als je wilt groeien en de contributie niet wil verhogen."

Naast de stijgende kosten is ook het vinden van geschikte bestuurders een probleem. Kruyswijk noemt het een voltijd baan. "Ik sta vaak 20 tot 30 uur in de week in de hal. Als je je bestuursfunctie goed wil doen, moet je eigenlijk een beetje gek zijn. En zelfs met alle tijd die ik er in stop, red ik veel taken nog steeds niet. Ik kom nu niet toe aan subsidie-aanvragen en het regelen van sponsoren", vertelt hij.

De cijfers uit het onderzoek bevestigen de hoge werkdruk. Op dit moment ervaart de helft van de bestuurders structurele overbelasting.