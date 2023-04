In de ban van de Oude Baaf: Leontien maakte ruim 800 foto's van het Haarlemse baken

Ze kan er geen genoeg van krijgen. Markant, robuust en elegant, maar vooral altijd hoog boven de stad verheven. De Oude Baaf geeft journalist Leontien van Engelen (58) een gevoel van thuiskomen. De Haarlemse maakte meer dan achthonderd foto’s van de Grote of St. Bavo kerk. Deze week exposeert ze in galerie SPW59 in de Spaarnwoudestraat.

Leontien van Engelen maakte ruim 800 foto's van de Oude Baaf. - NH Nieuws/Elizabeth Stilma

Toen Leontien zestien jaar geleden vanuit de hoofdstad naar Haarlem verhuisde had ze niet kunnen vermoeden dat ze zo met de kerk op de Grote Markt begaan zou zijn. Religieus is ze niet, ook in de architectuur heeft ze zich niet verdiept. Toch raakte ze langzaam maar zeker in de ban van het eeuwenoude gebouw. Hoe en wanneer haar fascinatie voor de Grote Kerk is begonnen, kan de Haarlemse moeilijk benoemen. “Ik fietste er elke dag naar mijn werk langs. Zag hoe mooi het licht erop viel en maakte een fotootje. Gewoon met mijn mobiel. Een paar dagen later kwam ik van de andere kant en zag een ander hoekje van de Bavo. En zo had ik, voor ik het wist een hele map vol foto’s van de kerk.” Tekst gaat verder onder de foto.

Politie waakt over Baaf. - Leontien van Engelen

Ruim achthonderd foto’s maakte ze van haar favoriete onderwerp. Een paar zijn van de binnenkant genomen, maar de meesten belichten de schoonheid van buitenaf. Van dichtbij, veraf, voor en achter. In de mist of sneeuw. Een detail of het hele gebouw, alleen de toren of alle dakkapelletjes aan de achterkant. Vanaf de Grote Markt, de Jansstraat, de Groenmarkt of het Spaarne. Met een stormachtige lucht of in het donker. "Elke keer ontdek ik weer iets nieuws." Het is duidelijk dat het enorme gebouw dat boven de stad uittorent en als een baken over de 'muggen' waakt, haar hart sneller laat slaan. “Als ik de stad uit ben geweest en weer terugkom in Haarlem, dan heb ik bij het zien van de Baaf het gevoel dat ik weer thuis ben. Zelfs nog voor ik de sleutel in de voordeur van mijn eigen huis heb gestoken.’’ Tekst gaat verder onder de foto.

Bavo - Leontien van Engelen

Haar foto’s deelt ze met een trouwe groep volgers op Instagram. Begin dit jaar vond ze een briefje in haar brievenbus van twee van deze volgers, Alexa Hillen en Jeannette Burink met de vraag of ze een expositie wilde samenstellen. “Ik moest daar over nadenken. In een galerie hangen of op social media posten is wel wat anders. Bovendien: ik ben maar een amateur hè.” Maar wel een amateur die de Haarlemmers op de been krijgt, want twee bezoekers voor de deur van de galerie komen speciaal voor de tentoonstelling waar dertig foto’s zijn afgedrukt op aluminium en mdf. “Toen we over de expositie hoorden, wilden we gelijk een kijkje nemen.” Jan met de hoge schouders De bezoekers zijn echte Haarlemmers en de Grote Kerk heeft daarom hun interesse. Vooral de weerspiegeling van de Baaf in een plas water houdt hun blik gevangen. “Die willen we graag aan onze huiskamermuur hangen. Tweehonderd jaar hebben ze er over gedaan om de kerk te bouwen. En het gebouw staat honderden jaren later nog steeds midden in onze stad. Dan kan je niet anders dan fan zijn van ‘Jan met de hoge schouders’ zoals hij ook wel wordt genoemd.”



Spaarne avond. - Leontien van Engelen

Leontien glimlacht en kijkt tevreden naar haar werk dat in de industriële ruimte mooi tot zijn recht komt. “Het was een hels karwei om uit achthonderd foto’s dertig te kiezen, maar ik ben blij dat ik de uitdaging ben aangegaan om dit te doen.”