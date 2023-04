Auto te water na botsing met motor in Vijfhuizen, meerdere gewonden

Bij een ongeluk op een bedrijventerrein in Vijfhuizen zijn vanmiddag twee gewonden gevallen. Rond 17.15 uur botsten op het kruispunt van de Krukas en Motorweg een auto en een motor, waarna de auto een naastgelegen sloot inreed.

Vanwege de verkeerssituatie (locatie, drukte), de betrokkenen (motor en auto) en omstandigheden (gewonden, auto in sloot) gaat het om een complex ongeval, aldus de woordvoerder. De politie zal daarom onderzoeken wat er precies is gebeurd.

De automobilist die na de klap een naastgelegen sloot inreed, kon ongedeerd uitstappen, laat de woordvoerder weten. "Brandweerduikers hebben nog in en om de auto gezocht, maar niemand gevonden."

Het gaat om de bestuurder van de motor en diens passagiers. In ieder geval één van hen is zwaargewond geraakt, beiden zijn voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.

Omdat de ernst van de situatie even onduidelijk was, werden uit voorzorg ten minste vier ambulances naar Vijfhuizen gestuurd. Uiteindelijk bleken twee van de drie betrokkenen gewond geraakt, vertelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

