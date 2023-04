Drie jaar cel voor steken van pleegzorgbegeleidster met stanleymes

Een 32-jarige vrouw is veroordeeld tot 36 maanden gevangenisstraf, waarvan 18 maanden voorwaardelijk, omdat ze de pleegzorgbegeleidster van haar dochter met een stanleymes stak. Daarnaast sloot de vrouw het slachtoffer op, gooide zij kokend water over haar heen en randde ze de begeleidster aan.

Volgens de rechtbank Amsterdam heeft de veroordeelde vrouw het slachtoffer niet alleen van haar vrijheid beroofd, maar was er ook sprake van poging tot moord, het opzettelijk toebrengen van zwaar letsel en aanranding. Naast de gevangenisstraf moet de vrouw een schadevergoeding van ruim 17.000 euro betalen.

Vrijheidsberoving

De verdachte heeft volgens de rechtbank de vrijheid van de pleegzorgbegeleidster beroofd. De voordeur van de woning werd op slot gedraaid, waardoor de begeleidster opgesloten was. De verdachte ging op haar zitten, sloeg haar met gebalde vuisten, sleepte haar aan haar haren door de woning en stak met een stanleymes in haar arm. Daarnaast pakte zij het slachtoffer bij de keel, kneep deze dicht, terwijl zij de woorden 'ik wil je dood hebben' uitsprak en goot kokend heet water over haar lichaam heen.

Ook betaste de 32-jarige vrouw de begeleidster bij haar borsten en pakte haar vast bij haar geslachtsdeel terwijl ze zei 'dit is toch wat je fijn vindt'.

Persoonlijkheidsstoornis

Uit psychologische rapporten blijkt dat de verdachte aan een persoonlijkheidsstoornis lijdt met borderline trekken en een posttraumatische stressstoornis. Daarom krijgt zij een deels voorwaardelijke straf en zal zich moeten laten behandelen en meewerken aan middelencontrole. Bovendien moet de vrouw na terugkeer in de samenleving onder intensief toezicht staan om gevaar tot herhaling te beperken.

Naast de voorvallen met de pleegzorgbegeleidster in november zou de veroordeelde eerder al een gezinsmanager hebben bedreigd.