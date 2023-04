Explosie op lemsteraak zet streep door start vaarseizoen voor Aalsmeerse botenbouwer

Eigenlijk zou hij vandaag de trossen van zijn zelfgebouwde lemsteraak losgooien en richting het IJsselmeer koersen, maar een explosie aan boord stak daar gisteravond een stokje voor. In plaats van met zeilen is Aalsmeerder Aldert Been deze dagen vooral met verzekeringspapieren bezig. "Ik ben vooral opgelucht dat er niemand gewond is geraakt."

Het is zaterdagavond rond 19.30 uur als de bewoners van de Uiterweg worden opgeschrikt door een enorme knal. "Eerst dacht ik dat er boven iets was gevallen", vertelt een buurvrouw van het scheepswerf. Als ze naar buiten gaat, ziet ze dat er brand woedt op de rondbodem van haar buurman.

Niet veel later is ook de brandweer met twee voertuigen en een bootje bij het werf, en neemt het werk van de blussende buurtbewoners over. Om nieuwe explosies te voorkomen, halen brandweermensen twee gasflessen van boord en leggen die uit voorzorg in het water.

Alle flessen nog heel

Van buiten lijkt de schade mee te vallen, maar dat is schijn, aldus de eigenaar. "50.000 euro", vertelt hij enigszins schoorvoetend. En het is nog maar even de vraag of de verzekeraar dat dekt. "Die zijn doorgaans goed in premies innen, maar minder goed in uitkeren."

Geruchten dat een gasfles aan boord is geëxplodeerd, verwijst Been naar het rijk der fabelen. "Het had wel met gas te maken, maar de flessen zijn allemaal nog heel", zinspeelt hij op een gaslekkage op de boot.

