Dries Roelvink na 30 jaar weer in Concertgebouw: "Het wordt een mooie avond, zelfs op maandag"

In november zal Dries Roelvink na jaren weer in het Concertgebouw staan. In 1994 stond hij hier voor het eerst én het laatst. Dries vindt het 'prachtig' dat hij weer op deze locatie mag staan. "Het boeken van de grote zaal was nog wel even lastig, want de agenda was al overvol. Vandaar dat het een maandag is geworden."

Lachend vertelt Dries aan AT5 dat het optreden in het Concertgebouw en de kaartverkoop die op 1 april begon, geen grap is. "Het is nu bijna 30 jaar geleden dat ik voor het eerst en het laatst in het Concertgebouw stond. Vandaar dat we op het idee kwamen: laten we het nog eens doen."

De tickets gaan volgens hem hard, gisterenavond zou een flink deel van de 2.000 tickets al zijn verkocht. En dat vindt hij prachtig. "Het wordt een mooie avond, zelfs op de maandag!"

Voorbereiding

Met een poster uit 1994 - destijds gebruikt voor promotie van het concert en CD - onder de arm ging hij vijf maanden geleden met het team naar het Concertgebouw toe. "We hebben toen gezegd: 'dit willen we nog een keer'. Er werken natuurlijk allemaal andere mensen, dus je weet niet of dat gaat lukken."