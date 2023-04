Purmerender (22) gewond aan gezicht na nachtelijke ruzie

Een 22-jarige Purmerender is vannacht verwond geraakt aan zijn gezicht na een ruzie aan de Kalversteeg in het centrum van Purmerend. Zijn verwondingen zijn vermoedelijk door glaswerk veroorzaakt.

De politie kreeg iets voor 5.00 uur een melding van een man met verwondingen in het gezicht. De Purmerender zou slachtoffer zijn geworden van een ruzie.

Volgens een woordvoerder van de politie is er glaswerk gevonden dat mogelijk is gebruikt door de dader. Het 22-jarige slachtoffer is naar het ziekenhuis overgebracht om behandeld te worden voor zijn verwondingen.

Het is nog niet duidelijk wat er vannacht precies is gebeurd, de politie is daarom nog op zoek naar getuigen.